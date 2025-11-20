Solaranlagen sollen Top-Erträge abschöpfen, Wind und Wetter trotzen und dabei noch gut aussehen. MAGE AUTARK, das Rundum-Konzept für die private Energieversorgung, setzt daher auf Glas-Glas-Aufbau in höchster Qualität.

Ob im Neubau oder bei der Sanierung – mit den PV-Modulen Professional Glas/Glas M108 mit 490 W p bauen Käufer auf eine lineare Leistungsgarantie von 30 Jahren plus Produktgarantie von 20 bis 30 Jahren. Die Module sind ausgelegt für Hagelklasse HW3 sowie eine Schneelast von 5.400 Pa. Ihre Nennbetriebs-Modultemperatur-Werte (NMOT) liegen mit 45 ± 2 °C an der Branchenspitze. Für höchstmögliche Sicherheit sind die Paneele mit Original MC4-EVO2A Steckern und feuerhemmenden Kabeln versehen.

In den 490 W p starken Modulen stecken monokristalline Hochleistungssolarzellen, die PID-frei funktionieren – also ohne potenzialinduzierte Degradation, durch die sie mit der Zeit an Leistung verlieren würden. Anders als herkömmliche Paneele ist das Professional Glas/Glas M108 für den Einsatz bei schwachem Lichteinfall optimiert und arbeitet auch bei Teilverschattung höchst effektiv. Die hohe Effizienz (24 % Wirkungsgrad) und Widerstandsfähigkeit ergeben sich durch die Back-Contact-Zelltechnologie, bei welcher die Zellen nur über deren Rückseite verbunden sind und die komplette Zellvorderseite für die Stromerzeugung verwendet wird. Neben der verbesserten Effizienz entsteht so auch eine homogene Optik, da die sonst typischen Verbinder nicht mehr sichtbar sind. Die Module bestehen aus 2 x 2 mm dickem, gehärtetem Solarglas mit Antireflex-Schicht, ihr Doppelglasverbund vermeidet die Bildung von Mikrorissen in den Zellen. Zur einfachen Montage sind die 1800 x 1134 mm großen Elemente in einem 35 mm hohe Aluminiumrahmen gefasst. Diese Rahmenhöhe erwirkt eine deutlich höhere mechanische Stabilität gegenüber den üblichen 30-mm-Ausführungen.

Mit den PV-Modulen Professional Glas/Glas M108 ergänzt MAGE AUTARK sein Programm um ein neues High-End-Produkt aus der Sonnenstromfabrik. Weitere Infos zum Rundum-sorglos-Angebot von MAGE AUTARK stehen auf www.mage-autark.com bereit.