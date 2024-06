Sie sind auf der Suche nach einer Klebelösung für die Dusche? Nichts leichter als das. Badaccessoires von nie wieder bohren. lassen sich über den Profi-Klebeadapter an jeder gewünschten Stelle positionieren und bei Bedarf wieder rückstandslos entfernen. So bleiben beim Anbringen von Wandstangen sowohl die Wandoberfläche als auch die Dichtschicht intakt. Nebenbei wird ganz elegant die DIN 18534 eingehalten, in der die Abdichtung von Sanitärinnenräumen beschrieben wird.

Dank der verstellbaren Wandhalterung und den verschiedenen Längen der Wandstangen, lassen sich auch alte Beschädigungen, die z.B. durch Bohrungen entstanden sind, mühelos kaschieren.

Falls der Untergrund nicht tragfähig ist, ermöglicht die All-in-One-Lösung neben dem Kleben auch eine Montage zum Bohren. Somit können Sie mehrere Oberflächen mit den Produkten von nie wieder bohren. bedienen sowie die Wahl der Montageart spontan auf der Baustelle treffen.



Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten und sehen Sie sich an, wie einfach die Montage der Wandstangen ist: www.niewiederbohren.com/de/klebetechnik/videos