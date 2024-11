Entdecken Sie auf unserem Messestand auf der GET Nord in Halle B5, Stand B5.331:

Die neuesten Elektroheizkörper-Trends:

Elektroheizkörper zur Smart-Home-Integration mit WiFi-Smart-Funktionen in Verbindung mit der IRSAP-NOW-App,

Elektro-Regelungen für individuellen Bedienkomfort,

Ausstattungsvarianten für den kombinierten (bivalenten) Betrieb (Zentralheizung im Winter, Elektro im Sommer.

Heizkörper-Lösungen für niedrige Systemtemperaturen, z. B. mit Wärmepumpe:

Relax Hybrid – Der leistungsstarke Ventilations-Heizkörper als Wärmeverteiler in zukunftsweisenden Heizungsanlagen,

Hybrid-Komfort-Badheizkörper mit integriertem Heizlüfter für Niedertemperaturanlagen parallel zu Fußbodenheizung.

BEMM-Neuheiten 2025:

Neuer stylischer Raumheizkörper Ellipsis 30,

Elektrokomplett-Röhrenradiator Mera EK im neuen Design mit Regler-Gehäuse im Farbton des Heizkörpers.

Nehmen Sie auf unserem Messestand an unserer Verlosung teil. Sie haben die Chance auf einen von drei hochwertigen Ninja Foodi Grills inkl. Heißluftfritteuse. Füllen Sie auf unserem Messestand die Teilnahmekarte aus und geben diese direkt bei uns ab. Die Verlosung erfolgt in Anschluss an die Veranstaltung. Wir wünschen Ihnen viel Glück und freuen uns auf Ihren Besuch.