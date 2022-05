GROHE startet Professional Roadshow und kommt zum Handwerk

GROHE Professional bietet dem Handwerk ein spezielles Produktsortiment und Services, die ganz auf die Bedürfnisse von Profis zugeschnitten sind. Damit will GROHE dem Handwerk die tägliche Arbeit erleichtern und als verlässlicher Partner eng an der Seite der Fachpartner stehen.

Um den persönlichen Austausch mit dem Fachhandwerk noch weiter zu fördern, startet ab dem 31. Mai 2022 die große Professional Roadshow mit 20 Stationen in Deutschland. Die neu inszenierten GROHE Showtrucks bieten neben mobilen Ausstellungs- und Trainingsflächen auch den idealen Rahmen, um sich mit Branchenvertretern und Kollegen auszutauschen und inspirieren zu lassen. „Unsere Vertriebsspezialisten und Trainer sowie das gesamte GROHE Team freuen sich darauf, unsere Partner aus dem Handwerk persönlich zu treffen“, so Alexander Zeeh, Leader Central Europe, LIXIL EMENA und Geschäftsführer GROHE Deutschland.

Vorstellung des neuen Professional Portfolios

Im Rahmen der Roadshow können sich Besucher in entspannter Atmosphäre und direkt vor Ort über das GROHE Professional Portfolio und seine Vorteile informieren und es kann direkt von attraktiven Roadshow-Angeboten profitiert werden. Das Sortiment richtet sich gezielt an Fachanwender und wird nur dem dreistufigen Vertriebsweg angeboten. Ein echtes Highlight ist der „GROHE X Motion Truck”, in dem Besucher bei einem virtuellen 360-Grad-Rundgang die Produkte dank Virtual Reality völlig neu erleben können.

Wissen und Trainings live vor Ort

Von Fachvorträgen über Montagetipps zur Installation der neuesten Produkte bis hin zu Informationen rund um die Nachwuchsförderung bietet die Marke geballtes Fachwissen live vor Ort. Darüber hinaus ist die Roadshow eine ideale Plattform, um sich in entspannter Atmosphäre über neueste Trends und Entwicklungen der Branche auszutauschen.

Für Spaß sorgen verschiedene Aktionen wie Torwandschießen, attraktive Locations sowie ein Gewinnspiel. Je Stopp gibt es unter anderem einen exklusiven Weber Gasgrill zu gewinnen. Und auch für das leibliche Wohl der Gäste wird selbstverständlich gesorgt.

