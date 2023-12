Als Team sind wir stets bestrebt, Ihnen den besten Service und die qualitativ hochwertigste Unterstützung zu bieten. Ihre Kommentare dienen nicht nur als Belohnung für unsere Bemühungen, sondern dienen auch als Inspiration und Motivation. Sie unterstützen uns dabei, uns ständig zu verbessern.

Einige Kunden und Bewerber haben sich die Zeit genommen, detaillierte und herzliche Kommentare zu hinterlassen, dafür möchten wir Ihnen besonders danken.

Auszeichung von Proven Expert

Wir freuen uns auch in diesem Jahr sehr über die erneute Auszeichnung „Von Kunden empfohlen 2023“, da unsere Kunden und Bewerber unsere Arbeit unabhängig, ehrlich und echt bewertet haben. Wir, als Personalberater, leben von einer aktiven und nachhaltigen Kundenbeziehung. In diesem Jahr haben wir wieder Dutzende Kunden und Bewerber glücklich machen können und dürfen. Wir blicken zurück auf viele herausfordernde Kundenprojekte und schöne Begegnungen mit ganz vielen positiven und unterschiedlichen Menschen.

Als einer der größten Personalberater für den Bereich Bau und SHK Gebäudetechnik sind wir stolz auf die Auszeichnung.

In unserem Claim „sustainable success“ zeigt sich unser Zielversprechen, langfristige und nachhaltige Arbeit zu leisten. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Arbeit auch nachhaltig funktioniert und wir die ausgeschriebene Vakanz mit dem passenden Menschen besetzen.

Nochmals vielen Dank für Ihre großartigen Bewertungen. Wir freuen uns darauf mit Ihnen, auch in Zukunft, gemeinsam viele weitere wertvolle Erfahrungen zu teilen. Wir freuen uns auch über weitere Bewertungen von Ihnen auf Proven Expert.

