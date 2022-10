Schritt 1 einer Heizungsoptimierung sollte immer ein hydraulischer Abgleich sein: Er bietet ein Energieeinsparpotenzial, ist in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben, Bedingung für staatliche Förderungen und Voraussetzung für weitere Optimierungsmaßnahmen wie die korrekte Einstellung der Heizkurve. Das Kombi-TRV von Resideo ermöglicht den hydraulischen Abgleich direkt am Heizkörper und stellt so eine gleichmäßige Wärmeversorgung in allen Räumen sicher. Knowhow für die praktische Umsetzung vermittelt auch das Resideo eLearning-Modul „Der hydraulische Abgleich im Bestand“ (zu finden in der Resideo Academy unter www.resideo.com/academy-de). Bild: Resideo

Eine im Auftrag von Resideo durchgeführte Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens OnePoll hat ergeben: Wenn es um die aktuell so drängenden Energieeinsparungen geht, würden sich 46 Prozent der Hausbesitzer in Deutschland zur Beratung an einen SHK-Handwerker wenden.[i] Tatsächlich können Installateure in dieser Hinsicht viel für ihre Kunden erreichen, denn in Haushalten entfallen rund 86 Prozent der Energiekosten auf Heizung und Warmwasser[ii] – mit den richtigen Produkten und Lösungen ist das Einsparpotenzial entsprechend groß. Dabei muss es nicht gleich der komplette Austausch der Heizungsanlage sein. Durch eine Optimierung des bestehenden Systems sind bis über 20 Prozent Einsparung möglich.[iii] Bei einer Ergänzung mit einer zeitprogrammierbaren Einzelraumregelung kann dies noch gesteigert werden. Resideo zeigt, wie die Heizungsoptimierung in fünf einfachen Schritten geht, schnell und schmutzlos.

Um einen optimalen und sparsamen Betrieb zu gewährleisten, muss eine Heizungsanlage regelmäßig überprüft werden. Denn: Verschleiß, Verschmutzung oder nicht mehr passende Einstellungen können dazu führen, dass die Heizungsanlage ineffizient, mit zu hohem Energieverbrauch, arbeitet. Im Mittelpunkt bei der Optimierung von Bestandsanlagen stehen in erster Linie die Einregulierung der Anlagenhydraulik, die Prüfung vorhandener Umwälzpumpen und ein Check der Thermostatventile auf Zustand und Funktion.

Schritt 1: Hydraulischen Abgleich durchführen

Sowohl im Neubau als auch bei maßgeblichen Veränderungen der Heizungsanlage im Bestand ist ein hydraulischer Abgleich gesetzlich vorgeschrieben und überdies Bedingung für staatliche Förderungen. Das Ziel dabei: Ein einreguliertes Gesamtsystem, das jeden Heizkörper mit der nötigen Wassermenge versorgt. So wird vermieden, dass Heizkörper mit geringem Abstand zur Heizungspumpe überversorgt und entferntere unterversorgt werden. Die Einstellung der gewünschten Durchflussrate wird am jeweiligen Thermostatventil mit der Voreinstellung durchgeführt. In Bestandsanlagen mit meist unbekanntem Rohrnetz erleichtern Thermostatventile mit integriertem Differenzdruckregler wie das Kombi-TRV von Resideo die Einregulierung enorm. So gelingt die hydraulische Einregulierung, der hydraulische Abgleich, schnell und es können – meist mit geringem Aufwand – Energieeinsparungen erreicht werden.

Schritt 2: Optimierung der Heizkurve

Der hydraulische Abgleich ist auch die Voraussetzung für eine optimale Einstellung der Heizkurve. Sie gilt als entscheidende Größe bei der Heizungsregelung und beschreibt das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der benötigten Vorlauftemperatur. Wichtig ist: Je flacher die Kurve verläuft, desto niedriger ist die resultierende Vorlauftemperatur. Verluste werden so minimiert. Um die Anlageneffizienz zu erhöhen, muss es Ziel sein, die Heizkurve so einzustellen, dass alle Räume des Gebäudes mit niedrigst möglicher Vorlauftemperatur auf die Wunschtemperatur beheizt werden können. Ein intelligentes Regelgerät mit selbstlernenden Optimierfunktionen ist beispielsweise das SDC-Regelgerät von Resideo. Praktische Tipps zur Umsetzung einer energiesparenden Heizkurve hat Resideo in seinem eLearning-Modul „Die Heizkurve“ unter www.resideo.com/academy-de übersichtlich zusammengefasst.

Schritt 3: Gradgenaue Vorlauftemperaturen sicherstellen

Nach der Ermittlung der richtigen Vorlauftemperatur gilt es nun, diese auch gradgenau den Verbrauchern zur Verfügung zu stellen, z.B. mit den Centra-Mischern von Resideo. Auch hier ist zur Sicherstellung eines optimalen Regelergebnisses auf die korrekte Dimensionierung zu achten. Mithilfe eines Dimensionierungsschiebers, den Resideo auf der eigenen Webseite unter www.webapp-resideo.de/rechenschieber/ zur Verfügung stellt, lassen sich die jeweils korrekten Nennweiten bzw. Kvs-Werte für die Centra-Mischer und -Ventile in der Praxis effizient ermitteln.

Schritt 4: Heizungspumpe(n) richtig dimensionieren

Die elektrische Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizungswassers innerhalb der Heizungsanlage. In Studien wurde festgestellt, dass die Pumpenleistung in deutschen Gebäuden um den Faktor 3 zu hoch ist. So entsteht ein unnötig hoher Stromverbrauch! Durch die Anpassung der Pumpenleistung erschließt sich ein hohes Stromeinsparpotenzial – bis zu 80 Prozent weniger Stromverbrauch sind durch den Einsatz moderner, intelligenter Hocheffizienzpumpen möglich.

Schritt 5: Überprüfung der Thermostatventile

Am Ende des Fitnessprogramms müssen die Thermostatventile in den Blick genommen und auf ihre korrekte Funktion geprüft werden. Thermostatventile haben zur Aufgabe, Fremdwärmeaufkommen in Räumen z.B. durch Sonneneinstrahlung oder Elektrogeräte zu erfassen und die Heizleistung entsprechend zu reduzieren. Das trägt ebenfalls zur Energieeinsparung bei, denn bereits eine um 1 °C überhöhte Raumtemperatur verursacht einen Mehrverbrauch von etwa 6 bis 8 Prozent. Durch den Einbau einer zeitprogrammierbaren Einzelraumregelung können zudem die Heizzeiten genau auf den individuellen Bedarf angepasst werden, sodass sich der Energieverbrauch und somit auch die Kosten reduzieren lassen. Intelligente, kabellose Bedieneinheiten, wie evohome von Resideo, die zentral gesteuert werden, vereinfachen Installation, Einstellungen und Handhabung.

Alle Schritte der Heizungsoptimierung hat Resideo übersichtlich unter folgendem Link zusammengestellt: pxst.in/Heizungsoptimierung.

Zur Vertiefung des Themas bietet Resideo in seiner Academy (www.resideo.com/academy-de) verschiedene spezielle eLearning-Module zum Selbststudium sowie das Präsenz-Seminar W3 „Anlagenoptimierung mit System“ an.

[i] Im Juni 2022 von OnePoll im Auftrag von Resideo durchgeführte Umfrage unter 1.000 Hausbesitzern in Deutschland.

[ii] Laut Pressemitteilung Nr. 383 des Statistischen Bundesamts (13. August 2021)

[iii] Ergebnis von Praxisbeispielen aus dem OPTIMUS-Projekt