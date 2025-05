Wer bei der täglichen Arbeit auf zuverlässige Messtechnik angewiesen ist, braucht ein Gerät, das nicht nur präzise misst, sondern auch durchdacht konstruiert ist. Das ecom-B bringt alles mit, was ein modernes Abgasanalysegerät heute bieten muss – in einem Format, das so kompakt ist, dass es in jede Werkzeugtasche passt.

Mit nur 200 x 125 x 75 mm Größe und rund 1,5 kg Gewicht ist das ecom-B auf maximale Mobilität ausgelegt = kompakte Bauweise gepaart mit vollwertigem Funktionsumfang. Im robusten Aluminiumgehäuse steckt hochwertige Messtechnik „Made in Germany“ und die langlebigen O₂- und CO-Sensoren sind auf hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die automatische CO-Abschaltung schützt das Messgerät, während die im Probenahmeschlauch integrierte Kondensatüberwachung mögliche Schäden durch Feuchtigkeit rechtzeitig verhindert.

Alles am ecom-B ist auf praxisnahes Arbeiten ausgelegt: Die intuitive Bedienung spart Zeit, die rückseitige Magnetbefestigung ermöglicht freihändiges Arbeiten während mitgelieferte Sonde, Schlauch, T-Raum-Fühler und Netzteil die sofortige Einsatzbereitschaft des Gerätes gewährleisten.

Optional ist das ecom-B auch mit NO-Sensor erhältlich, um noch mehr Anwendungsspektrum abzudecken.

Das ecom-B ist kein Kompromiss, sondern eine echte Lösung für alle, die Wert auf Präzision, Kompaktheit und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Jetzt hier Ihr persönliches Angebot anfragen.

Mehr spannende Produkte finden Sie unter www.ecom.de oder auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.