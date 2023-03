The Artery, konzipiert von Stararchitekt Daniel Libeskind, prägt das Stadtzentrum von Vilnius.Abbildung: SANHA GmbH & Co. KG, Essen

Im Zentrum der litauischen Hauptstadt Vilnius steht der Bau von Stararchitekt Daniel Libeskind – The Artery. Dort wurde das SANHA-Rohrleitungssystem NiroSan für Trinkwasser eingesetzt. Für die Steigleitungen kommen XXL-Dimensionen zum Einsatz. Das Essener Unternehmen hat mit diesem Premiumsystem aus Edelstahl einen wichtigen Anteil an der „hervorragenden Qualität der Konstruktion“, auf die der Bauherr bei der Auswahl besonderen Wert legte.

Der 18-stöckige Turm in seiner skulpturalen Gestaltung gilt als neues Wahrzeichen der Metropole Vilnius. Zentral gelegen prägt er die Skyline und bietet viel Raum für Büros, öffentliche Einrichtungen sowie ein Hotel. Außen fällt das Gebäude durch die gegliederte Glasfassade auf, innen durch zeitgemäße Technik. Bereits bei der Planung legten Architekt und Bauherr größten Wert auf eine außergewöhnliche Qualität der Bauweise und der eingesetzten Produkte.

In einem solch hohen Gebäude wie The Artery bilden die Steigleitungen das Herzstück der Rohrleitungsinstallation. Sie wurden mit den Dimensionen 139,7 und 168,3 mm aus dem umfangreichen NiroSan-System umgesetzt. Diese Abmessungen erlauben Bauherren und Verarbeitern eine rasche, zeitsparende Installation von Steig- und Verteilleitungen und vermeiden so aufwendige oder gar fehlerträchtige Mischinstallationen.

Das Gebäude ist nach dem Nachhaltigkeitsstandard BREEAM zertifiziert. Auch unter diesem Aspekt passt NiroSan aus Edelstahl bestens, denn der Werkstoff ist nicht nur hygienisch, sondern auch sehr gut zu recyceln. Durch die eigene Produktion und die hohen Qualitätsstandards unterstreicht SANHA damit seinen Anspruch, sich aktiv für nachhaltige Systeme einzusetzen.

