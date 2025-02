Noch bis zum 17. März haben die interdomus Haustechnik Gesellschafter die Möglichkeit, ihre Top-Lieferantenpartner 2025 zu wählen. Die Besten werden auf der MHK Hauptversammlung Ende März in Berlin mit dem „MHK Excellence Award“ geehrt. Im letzten Jahr wurde der Preis zum ersten Mal verliehen.

„Wir haben diese Auszeichnung initiiert, weil unser Erfolg das Ergebnis einer starken Partnerschaft ist – der Partnerschaft zwischen der MHK Group, den Partnerinnen und Partnern aus Handwerk und Handel sowie einem Netzwerk aus über 800 Lieferanten, die mit Innovation, Qualität und kreativen Lösungen überzeugen“, erläutert MHK Einkaufschef Peter Leszinski die Hintergründe. Für die MHK Group sei die Zusammenarbeit in diesem Netzwerk weit mehr als Business. „Sie basiert auf echter Partnerschaft auf Augenhöhe, die für Zukunft, Vertrauen und Spitzenqualität steht.“

Lösungen, die das Handwerk braucht

Gerade im SHK-Handwerk sind zuverlässige Lieferanten unerlässlich. Sie liefern nicht nur Produkte, sondern praxisnahe Lösungen, die den Arbeitsalltag erleichtern und die Betriebe voranbringen. Der enge Austausch zwischen Handwerk und Industrie sorgt dafür, dass beide Seiten voneinander lernen und gemeinsam wachsen – eine Win-Win-Situation für die gesamte Branche.

Das positive Feedback zur letztjährigen Premiere des MHK Excellence Awards bestätigt die Bedeutung dieser Auszeichnung. Auch in diesem Jahr haben sich bereits viele Gesellschafter beteiligt. „Wir sind gespannt, welche Lieferanten am 29. März in Berlin mit dem MHK Excellence Award ausgezeichnet werden“, blickt Peter Leszinski erwartungsvoll auf eines der Highlights der bevorstehenden MHK Hauptversammlung.

Über interdomus Haustechnik

interdomus Haustechnik ist eine Verbundgruppe der MHK Group und unterstützt mittelständische Fachhandwerksbetriebe der SHK-Branche. 2010 gegründet, ist sie heute mitgliederstärkste Verbundgruppe für Sanitär / Heizung- / Klimatechnik. Persönliche Nähe, fachliches Know-how und die wirtschaftliche Kraft einer Gemeinschaft verschaffen den Gesellschafter:innen von interdomus Haustechnik nachhaltige Marktvorteile. So profitieren sie unter anderem von Einkaufsvorteilen, die aus der gemeinsamen Warenbeschaffung resultieren, von Bonusleistungen der mehr als 100 gelisteten namhaften Hersteller und Lieferanten, sowie von passgenaue Dienstleistungslösungen unter anderem in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Digitalisierung, Finanzierung und Marketing/Vertrieb.

Die MHK Group zählt mit mehr als 4.200 Gesellschafter:innen, die 2023 einen Umsatz von 9,6 Mrd. Euro erwirtschafteten, zur Spitzengruppe der europäischen Einkaufs- und Dienstleistungskooperationen. Mit neun Dienstleistungsgesellschaften ist die MHK Group der starke Partner für mittelständische Handels- und Handwerksunternehmen rund um das Thema Haus und Wohnen.