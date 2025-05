Carrier Luft-/Wasser-Wärmepumpen:



AquaSnap 30AWH-P: Neue Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise für Neubau und Modernisierung

AquaSnap 80AWH-NG(A): Luft/Wasser-Wärmepumpen für Neubau und Modernisierung sowie für kleine Gewerbebetriebe Luft-/Luft-Wärmepumpen:



40WHP: Heizen und Kühlen mit individuellem Design der Inneneinheit

40WHH: Heizen und Kühlen mit modernem Design und Farbvarianten

40WHM: Heizen und Kühlen für ganzjährigen Komfort

XCT8: VRF-Wärmepumpen-System zum Heizen und Kühlen für gewerbliche Anwendungen

Riello Condexa Pro: Kompaktes Gas-Brennwert-Wandgerät für maximale Modularität und Effizienz in Heizzentralen TAU N Gas-Brennwert-Mittelkessel: Zuverlässige und effiziente Energieversorgung für große Wohngebäude und gewerbliche Anwendungen



Für Viessmann Climate Solutions steht die ISH ganz im Zeichen des Teamgeistes. Unter dem Motto “Power Play as One Team” präsentiert das Unternehmen erstmals die gesamte Markenvielfalt, die durch die Integration in Carrier Global Corporation entstanden ist. Gemeinsam mit den Partnern aus dem Fachhandwerk kann Viessmann Climate Solutions mit dem neuen Mehrmarken-Portfolio nun alle Preissegmente und vor allem die vielfältigen Kundenbedürfnisse im Wohn- und Gewerbebereich abdecken. Die Marken Viessmann, Carrier, Riello und Beretta stellen auf der Weltleitmesse ihre individuellen Lösungen vor und unterstreichen zugleich ihren Zusammenhalt als starkes Team. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Carrier

AquaSnap 30AWH-P: Neue Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise von Carrier für den Neubau und Modernisierung

Die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe AquaSnap 30AWH-P in Monoblock-Bauweise eignet sich ideal für Neubauten und Modernisierung sowie für kleine Gewerbebetriebe. Mit einer Leistung von 4 bis 14 kW bietet die AquaSnap 30AWH-P eine flexible Lösung für unterschiedlichste Anforderungen.

Die AquaSnap 30AWH-P überzeugt durch eine hohe Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C und erreicht im Heizbetrieb eine Leistungszahl, COP, (Coefficient of Performance) von 4,35. Darüber hinaus erreicht die Wärmepumpe einen jahreszeitbedingten Wirkungsgrad, SCOP, von bis zu 4,82 und eine saisonale Kühlleistungszahl, SEER, von bis zu 5,34, was sie in die Effizienzklasse A+++ / A++ (Skala von D bis A+++) einordnet. Verwendet wird das natürliche Kältemittel Propan, R290. Durch den im Lieferumfang befindlichen Kältemittel-Luftabscheider ist der sichere Betrieb gewährleistet. Die geringe Kältemittel-Füllmenge, der integrierte Drucksensor und der geschlossene Kältemittelkreislauf sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Die kompakte Ausführung benötigt wenig Stellfläche und das geringe Gewicht erleichtert den Transport und die Handhabung.

Die AquaSnap 30AWH-P bietet eine einfache Montage durch leichten Zugang zu Anschlüssen und Komponenten. Die BluEdge Comfort Service App unterstützt die Inbetriebnahme, Diagnose und Fehlersuche.

AquaSnap 80AWH-NG(A): Luft/Wasser-Wärmepumpen für Neubau und Modernisierung sowie für kleine Gewerbebetriebe

AquaSnap 80AWH-NG und AquaSnap 80AWH-NGA heißen die neuen Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpen von Carrier für den Neubau und die Modernisierung. Im Leistungsbereich von 2,1 bis 14,9 kW können die wandhängenden NG- sowie die NGA-Version mit integriertem 190 Liter fassenden Speicher-Wassererwärmer je nach Leistungsbedarf mit insgesamt sechs kompakten 230-V-Außeneinheiten 30AWH kombiniert werden.

Die Geräte sind mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70°C bis zu einer Außentemperatur von -10 °C auch vollumfänglich für den Betrieb mit Heizkörpern geeignet. Sie sind hocheffizient und erreichen COP-Werte (Coefficient of Performance) bis zu 5,0 (nach EN 14511).

An heißen Sommertagen können die Wärmepumpen auf Wunsch auch zur Kühlung eingesetzt werden. Dann sorgt die aktive Kühlfunktion für angenehme Raumtemperaturen. Das patentierte hydraulische System Hydro AutoControl reduziert die Installationszeit erheblich, da mehrere Komponenten wie der Pufferspeicher, das Ausdehnungsgefäß und das Überdruckventil bereits vormontiert sind. Dadurch reduziert sich auch der Platzbedarf des Gesamtsystems.

Die neue Carrier Climate Control App erleichtert die Steuerung des Heizsystems dank einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche. Es fasst alle Systemkomponenten zu einem Gesamtsystem zusammen und macht die Energieflüsse transparent.

Mit dem leistungsstarken Online Servicetool (ViGuide) ist außerdem das Monitoring der Anlage durch den Fachpartner möglich, sofern Anlagenbetreiber:innen dies wünschen. Die ViGuide Mobile App dient für den Inbetriebnahmeprozess der Anlage. Diese intuitive Anwendung führt Installateure durch jeden Schritt des Prozesses, so dass alle erforderlichen Arbeiten vollständig und in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden können.

Produktmerkmale:

Leistung: 2,1 bis 14,9 Kilowatt

Maximale Vorlauftemperatur: bis zu 70 °C (bei Außentemperatur bis -10 °C)

COP-Wert nach EN 14511: bis 5,0

Natürliches Kältemittel Propan R290

Energieeffizienzklasse: A+++

Erheblich reduzierte Installationszeit durch Hydro AutoControl

Steuerung über Carrier Climate Control App (für Endkunden)

Monitoring über ViGuide möglich (für Fachpartner)

Single-Split Luft/Luft-Wärmepumpe 40WHP – Heizen und Kühlen mit individuellem Design der Inneneinheit

Die 40WHP ist eine innovative und hocheffiziente Luft/Luft-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen, die sowohl durch ihren leisen Betrieb als auch durch die Luftqualität ein hohes Maß an Komfort bietet.

Die Luft/Luft-Wärmepumpe eignet sich sowohl für den Neubau als auch für die Modernisierung und verfügt über eine Silberionen-Luftreinigung für ein gesundes Raumklima in Wohngebäuden, die sowohl für Single- als auch für Multi-Split-Systeme geeignet ist. Der Ultra-Pure-Filter entfernt bis zu 94 % der PM2,5-Partikel aus der Luft und schafft so gesunde Lebensräume. Darüber hinaus neutralisiert der Plasma-Ionisator kontaminierte Partikel wie biologische Schadstoffe oder schädliche Mikroorganismen und verbessert die Luftqualität weiter.

Das stilvolle Design der Inneneinheit ist individualisierbar und fügt sich nahtlos in jede Wohnumgebung ein. Mit einem geräuscharmen Betrieb von nur 19 dB(A) arbeitet sie zudem flüsterleise und kaum wahrnehmbar.

Die 40WHP verfügt über ein integriertes Wi-Fi-Modul und kann mit der App “Carrier In The Air” per Spracheingabe mit Google Home Assistant oder Amazon Alexa oder mit der Fernbedienung gesteuert werden.

Produktmerkmale:

Heizen und Kühlen mit hoher Innenraumluftqualität

Nominale Kühlleistung: 2,5 – 4,6 kW

Nominale Heizleistung: 3,2 – 5,5 kW

SEER (Kühlen): Bis zu 8,7 / A+++

SCOP (Heizen): Bis zu 5,1 / A+++

Maximale Leitungslänge: Bis zu 20m

Ultra-Feinfilter (PM2,5 – 94%)

Geräuscharmer Betrieb (19 dB(A))

Plasma-Ionisierung hilft, Bakterien und Viren in der Luft zu neutralisieren

Integriertes Wi-Fi-Modul

Energie-Monitoring

Individuell anpassbares Design

Steuerung per App, Spracheingabe oder Fernbedienung

Kompatibel mit Multi-Split-Außengeräten mit bis zu 5 Innengeräten

Single-Split Luft/Luft-Wärmepumpe 40WHH – Heizen und Kühlen mit modernem Design und Farbvarianten

Die 40WHH ist eine hocheffiziente Luft/Luft-Wärmepumpe, die den unterschiedlichen Kühl- und Heizanforderungen in Wohngebäuden gerecht wird und modernes Design mit hohem Komfort und Energieeinsparung verbindet.

Die Inneneinheit ist eine ideale Lösung für den Einsatz in Neubauten und in der Modernisierung und besticht durch ihre hohe Effizienz sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen. Die nominale Kühlleistung reicht von 2,0 bis 7,0 kW, die nominale Heizleistung liegt zwischen 2,5 und 8,0 kW. Mit einem SEER-Wert von bis zu 8,6 (A+++) und einem SCOP-Wert von bis zu 5,1 (A+++) bietet die 40WHH eine hervorragende Energieeffizienz. Die 40WHH ist in sieben verschiedenen Größen erhältlich und kompatibel mit Multi-Split-Außengeräten, die bis zu fünf Innengeräte unterstützen.

Der 3D-Luftstrom wird durch links und rechts unabhängig motorisierte Lamellen optimiert, was für eine gleichmäßige Verteilung der Luft sorgt. Der Ultra-Fein-Filter fängt bis zu 94 % der PM2,5 Partikel ab und schafft so ein gesundes Raumklima in den eigenen vier Wänden.

Das integrierte Wi-Fi-Modul ermöglicht das Energie-Monitoring über die “Carrier In The Air”-App sowie die Sprachsteuerung mit Smart Home-Geräten wie Amazon Alexa und Google Assistant. Auch mit der intuitiven Fernbedienung gelingt die Steuerung kinderleicht.

Die 40WHH arbeitet geräuscharm mit einem Geräuschpegel von nur 19 dB(A) und ist in einem eleganten mattschwarzen oder mattweißen Design erhältlich.

Produktmerkmale:

Heizen und Kühlen mit hoher Innenraumluftqualität

Nominale Kühlleistung: 2,0 – 7,0 kW

Nominale Heizleistung: 2,5 – 8,0 kW

SEER (Kühlen): Bis zu 8,6 / A+++

SCOP (heizen): Bis zu 5,1 / A+++

Ultra-Feinfilter (PM2,5 – 94%)

Geräuscharmer Betrieb (19dB(A))

Integriertes WI-FI-Modul

Energie Monitoring

Mattschwarzes oder mattweißes Design

Für Single- und Multi-Split einsetzbar

Erhältlich in 7 Größen, kompatibel mit Multi-Split Außengeräten bis zu 5 Innengeräten,

Intuitive Fernbedienung

Single-Split Luft/Luft-Wärmepumpe 40WHM – Heizen und Kühlen für ganzjährigen Komfort

Die 40WHM ist eine effiziente Luft/Luft-Wärmepumpe, die sich durch einen leisen Betrieb und hohe Luftqualität auszeichnet. Dank des harmonischen Designs mit abgerundeten Kanten lässt sich 40WHM problemlos in jede Wohnumgebung einfügen.

Sie zeichnet sich durch eine nominale Kühlleistung von 2,0 bis 7,0 kW und eine nominale Heizleistung von 2,5 bis 8,0 kW aus. Mit einem SEER-Wert von bis zu 7,0 (A++) und einem SCOP-Wert von bis zu 4,6 (A++) stellt sie eine effiziente Lösung dar.

Die Inneneinheit ist mit einem Ultra-Feinfilter ausgestattet, der 85% der PM2.5-Partikel entfernt, und bietet einen geräuscharmen Betrieb mit nur 19 dB(A). Sie kann sowohl im Single- als auch im Multi-Split-Betrieb eingesetzt werden.

Die speziell beschichteten Aluminiumlamellen verbessern die Effizienz und eine Selbstreinigungsfunktion verhindert Schimmelbildung am Wärmetauscher. Die 2D-Luftstromsteuerung mit horizontalen motorisierten Lamellen ermöglicht eine voreingestellte Richtung oder automatisches Schwenken, um eine optimale Luftverteilung zu gewährleisten. Der ECO-Modus reduziert den Energieverbrauch um bis zu 25 %, was nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch die Betriebskosten senkt.

Mit dem optionalen Wi-Fi-Adapter, der als Zubehör erhältlich ist, ist das Energie-Monitoring über die “Carrier In The Air”-App möglich sowie die Sprachsteuerung mit Smart Home-Geräten wie Amazon Alexa und Google Assistant. Auch mit der intuitiven Fernbedienung gelingt die Steuerung kinderleicht.

Produktmerkmale:

Heizen und Kühlen mit verbesserter Luftqualität

Nominale Kühlleistung: 2,0 – 7,0 kW

Nominale Heizleistung: 2,5 – 8,0 kW

SEER (kühlen): Bis zu 7,0 / A++

SCOP (heizen): Bis zu 4,6 / A++

Ultra-Feinfilter (PM2,5 – 85%)

Geräuscharmer Betrieb (19dB(A))

WI-FI-Adapter optional (Zubehör)

Erhältlich in 7 Größen, kompatibel mit Multi-Split Außengeräten bis zu 5 Innengeräten

Intuitive Fernbedienung

Multi-Split-Außengeräte für hohe Effizienz und hohen Komfort

Die Außengeräte für Multi-Split-Systeme bieten eine breite und flexible Baureihe, die es ermöglicht, bis zu fünf Räume unabhängig voneinander zu kühlen oder zu heizen. Mit einer Leistung von 3,3 bis 10 kW sind diese Geräte in sieben verschiedenen Modellen erhältlich und bieten eine ideale Lösung für unterschiedlichste Anforderungen. Alle verfügbaren Inneneinheiten (WHP; WHH & WHM) sind mit den Multi-Split-Außeneinheiten kompatibel.

Hohe Effizienz

Mit einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von bis zu 8,7 und einem saisonalen Leistungskoeffizienten (SCOP) von bis zu 4,8 zeichnen sich die Außengeräte durch niedrige Betriebskosten aus. Sie erreichen eine Energieeffizienzklasse von bis zu A+++/A++.

Leiser Betrieb

Zusätzlich bieten alle Außengeräte einen leisen Betrieb, der dank der Sonderfunktion „leiser Betrieb“ für den Komfort der Nachbarschaft bis auf 41 dB(A), beim Modell 38WH2M040, gesenkt werden kann.

Ganzjähriger Komfort mit großem Temperaturbereich

Die Außengeräte sind für ganzjährigen Komfort konzipiert und arbeiten in einem großen Temperaturbereich: von -10 bis +46 °C im Kühlbetrieb und von -20 bis +24 °C im Heizbetrieb. Diese Flexibilität macht sie zur idealen Wahl für verschiedene klimatische Bedingungen.

Flexible Installation

Die maximale Leitungslänge beträgt bis zu 25 Meter. In Kombination mit dem verbesserten FCU-Rohrleitungsdesign ermöglicht dies eine flexiblere und einfachere Installation.

Kältemittel R32

Das Kältemittel R32 hat geringere Umweltauswirkungen als herkömmliche Kältemittel wie zum Beispiel R410A und erfüllt die Anforderungen an die schrittweise Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen gemäß der F-Gase-Verordnung der EU.

Kompakte Lösungen

Die Außengeräte sind in drei kompakten Größen erhältlich. Insbesondere das Zwei-Raum-Außengerät ist mit seinen sehr kompakten Abmessungen auch für kleine Wohnungen geeignet und kann problemlos auf dem Balkon platziert werden.

Carrier XCT8: VRF-Wärmepumpen-System zum Heizen und Kühlen für gewerbliche Anwendungen

VRF-Systeme (Variable Refrigerant Flow) sind groß angelegte HLK-Systeme mit hoher Leistung. Die VRF-Technologie verfügt über eine unübertroffene Kapazität, die es ermöglicht, mehrere Inneneinheiten oder Zonen mit demselben Außengerät zu betreiben. Sie stellen eine Lösung dar, die die von jedem Innengerät benötigte Kältemittelmenge präzise steuert und anpasst, um eine punktuelle Temperaturregelung für jede Komfortzone zu erreichen. Der optimierte Arbeitsbereich der Systeme liegt beim Heizen bei -25 °C bis 15,5 °C und beim Kühlen bei -10 °C bis +52 °C.

Carrier bietet mit der neuen XCT8-Produktfamilie ein innovatives VRF-System, das verschiedene Leistungsklassen und Typen beinhaltet. Die Top-Discharge-Geräte (TD) sind in 8 Baugrößen von 22 bis 307 kW, als 3er oder 5er-Kaskade, als 2- oder 3-Leitersysteme erhältlich und Side Discharge (SD) Geräte oder auch VRF Mini in 10 Baugrößen von 12-28kW. Geräte mit 2-Leitersystem-Ausführung können heizen oder kühlen, während Versionen mit 3-Leitersystem gleichzeitig heizen und kühlen können.

Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit der Kompressoren

Das Herzstück des XCT8 ist der Twin Rotary Kompressor, der für hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt ist. Darüber hinaus ist die XCT8-Familie in einigen TD-Wärmerückgewinnungsmodellen mit einem neuen, hocheffizienten Triple Rotary Kompressor ausgestattet. Diese Konfiguration nutzt drei ineinandergreifende Rotoren, was zu einem reibungsloseren Kompressionsprozess mit reduziertem Energieverlust führt.

Niedriger Geräuschpegel und kompaktes Design

Die neue XCT8-Serie bietet hohe Effizienz in jeder Einheit, was sich in einer hohen Leistung bei niedrigem Verbrauch niederschlägt. XCT8 sorgt für ein hohes Komfortniveau, sowohl in Bezug auf den Geräuschpegel, als auch auf die Verteilung von Kühlung oder Heizung in jedem Raum, entsprechend den Anforderungen.

Die Außeneinheiten sind mit einem neuen kompakten Axiallüfter ausgestattet, der einen linearen und sanften Luftstrom unterstützt. Die Form der Blätter ist so ausgelegt, dass der Luftstrom erhöht wird, ohne die Lautstärkeintensität zu steigern.

VRF-Steuerung steigert die Energieeffizienz

XCT8 verfügt über eine „Intelligente VRF-Steuerung“, die es dem System ermöglicht, den Komfort in jedem Raum zentral zu optimieren. Über den Sensor jeder Inneneinheit erkennt die Außeneinheit die Innenlast, und die PCB der Außeneinheit berechnet die Heiz- bzw. Kühlleistung. Anschließend berechnet die VRF-Steuerung über den PMV den geeigneten Kältemittelfluss, um sicherzustellen, dass der Wärmebedarf jeder Inneneinheit dem eingestellten Temperaturniveau entspricht, unabhängig von der Entfernung zur Außeneinheit. Auf diese Weise trägt die VRF-Steuerung auch zur Reduzierung der tatsächlichen Arbeitslast des Kompressors bei und fördert die Energieeffizienz.

Bis zu 120 Inneneinheiten anschließbar

Das fortschrittliche Design des Kältemittelkreislaufs ermöglicht den Anschluss von bis zu 120 Inneneinheiten bei den Top-Discharge-Geräten (TD). Die Flexibilität der Konstruktion wurde ebenfalls erhöht, um den verschiedenen Gebäudetypen und -größen gerecht zu werden und so die Installationskosten zu optimieren.

Produktmerkmale:

DC-Doppel-Rotationskompressor (Wärmepumpe) und dreifacher Rotationskompressor für Wärmerückgewinnung

2-stufige Rotationskompressor Schaufel erhöht die Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit

Breiter Betriebsbereich -10 °C bis 52° (Kühlbetrieb) & -25 °C bis 15,5 °C (Heizbetrieb)

SEER bis zu 7.35 (TD) & 9.36 (SD)

SCOP bis zu 4.55 (TD) & 4.4 (SD)

Geräuscharmer Ventilator

Intelligente VRF-Steuerung

Maximale Gesamtlänge der Rohrleitungen 1200 m

Höhendistanz zwischen Außen- und Innengerät 110 m (HP) - 90 m (HR)

Maximal 120 anschließbare IDUs

Kältemittel R410A

Kompakte Dimesionen

Reduziertes Gewicht der Ausseneinheiten

Riello

Condexa Pro: Kompaktes Gas-Brennwert-Wandgerät für maximale Modularität und Effizienz in Heizzentralen

Condexa Pro ist eine bewährte Gerätereihe von leistungsstarken und kompakten Gas-Brennwert-Wandkesseln in Heizzentralen, die einzeln oder in Kaskade installiert werden können. Dank ihrer geringen Abmessungen bieten die Geräte eine hohe Flexibilität bei der Installation.

Das Angebot umfasst Geräte mit einer Leistung von 57 bis 131 kW in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Bis zu 70 kW ist eine Hochdruckpumpe verbaut, während die Versionen mit höherer Leistung entweder mit einer Standard- oder einer Hochdruckpumpe ausgestattet werden können. Beide Varianten sind optional erhältlich.

Die Steuerung und Regelung der Geräte ermöglicht die Aufteilung der Wärmeerzeugung auf mehrere Module und die Verwaltung verschiedener Verteilungsarten. Bei modularen Anwendungen können sowohl eine Abgas- als auch eine Ansaugleitung verlegt werden; bei Einzelausführungen ist auch die Installation im Außenbereich an witterungsgeschützten Orten möglich.

Die Wassersammler der modularen Versionen befinden sich unterhalb der Wärmeerzeuger, wodurch die Gesamtabmessungen reduziert werden und der Schwerpunkt nach unten verlagert wird. Kompaktheit, Vielseitigkeit und das elektronische Steuerungs- und Regelungssystem werden ergänzt durch einen patentierten Edelstahlwärmetauscher in Einzel- und Doppelrohrausführung sowie einen Vormischbrenner mit großem Modulationsbereich von 1:5.

Der Wärmetauscher besteht aus hochwertigem Edelstahl und gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Optimierte Strömungsquerschnitte und ein verbesserter Wasserverlauf sorgen für eine optimale Wärmeübertragung und einen hohen Wirkungsgrad. Damit erfüllt der Condexa Pro die strengsten europäischen Abgasgrenzwerte der höchsten NOx-Klasse 6 gemäß DIN EN 15502-1.

Für einen minimalen Energieverbrauch und eine maximale Betriebssicherheit sorgt die Regelung des Condexa Pro. Sie kann mehrsprachig betrieben werden und bietet mit ihrem intuitiv zu bedienenden sowie beleuchteten Display einen hohen Komfort.

Produktmerkmale:

Wandhängender Gas-Brennwertkessel

Leistungsbereich: 57-131 kW

Wirkungsgrad: ~98 % (bei 80/60 °C) / ~109 % (bei 50/30 °C)

Wärmetauscher aus rostfreiem Edelstahl

Bis zu 10 Heizkessel kaskadierbar mit max. 1120 kW in Führungs-Folgekessel-Logik

Integrierte Hocheffizienzpumpe bis Modell mit 70 kW

Integrierte Wärmeregulierung mit externem Fühler (im Zubehör)

Modulation: 1:5

Beleuchtetes und mehrsprachiges Display

Automatische Sommer/Winter-Umschaltung

Serienmäßige Anti-Legionellenfunktion

Geeignet für Fernsteuerung (0-10V-Eingang oder Modbus)

Kann mit dem serienmäßigen LPG-Kit auf LPG umgestellt werden

Erfüllt NOx-Emissionen: Klasse 6 (UNI EN 15502)

Druck: 6 bar

TAU N Gas-Brennwertkessel-Mittelkessel:

Zuverlässige und effiziente Energieversorgung für große Wohngebäude und gewerbliche Anwendungen

Mit dem Tau N stellt Riello einen neuen Gas-Brennwertmittelkessel aus Edelstahl vor, der für hohe Ansprüche in modernen Heizzentralen großer Wohngebäude sowie in Gewerbe- und Industriebereichen mit einem breiten Leistungsspektrum von 115 kW bis 3000 kW entwickelt wurde.

Die TAU N-Kessel zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz bei geringen Emissionen aus und sind bestens für die Zukunft gerüstet. Das gesamte Sortiment ist bereits heute als Hydrogen Combustion Ready (H2-ready) für den Einsatz von Gas-Brennern mit einem Wasserstoffanteil von 20 Prozent vorbereitet.

Besondere Merkmale sind der Kesselkörper mit großem Wasserinhalt, die Dreizug-Bauweise, Innenkomponenten aus Titan stabilisiertem Edelstahl sowie eine aufwendige Dämmung. Dies sorgt nicht nur für hohe Wirkungsgrade, sondern auch für eine sehr gute Beständigkeit gegen Korrosion und geringe Wärmeverluste. Die integrierte RIELLOtech Regelung erleichtert die Bedienung und Wartung der Kessel.

TAU N-Modelle werden in zwei Versionen angeboten:

VERTICAL : Leistungsbereich von 115 bis 1450 kW: Die kompakte Bauform mit übereinander angeordneten Kesselteilen, ermöglicht eine einfache Einbringung in nahezu jede Heizzentrale. Das Basismodul der TAU N-Produktlinie bildet die Grundlage für ein umfangreiches Angebot an leistungsstarken integrierten Systemen.

: Leistungsbereich von 115 bis 1450 kW: Die kompakte Bauform mit übereinander angeordneten Kesselteilen, ermöglicht eine einfache Einbringung in nahezu jede Heizzentrale. Das Basismodul der TAU N-Produktlinie bildet die Grundlage für ein umfangreiches Angebot an leistungsstarken integrierten Systemen. QUADRA: Leistungsbereich von 1750 bis 3000 kW, mit einem Kessel aus einem Stück, der ein großes Wasservolumen ohne Leistungsverluste bietet.

Die TAU N Produktlinie wurde 2020 mit dem Archiproducts Design Award ausgezeichnet.

Produktmerkmale: