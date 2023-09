Dank innovativer Zwischensegmente kann die DOYMAfix® HP/O an alle Wandstärken individuell angepasst werden

Die DOYMA GmbH & Co hat ein bahnbrechendes neues Produkt auf den Markt gebracht, das den traditionsreichen Experten für Brandschutz und Dichtungssysteme aus dem niedersächsischen Oyten zu einem wichtigen Akteur in der deutschen Wärmewende macht und zusätzlich den Einbau von Wärmepumpenanlagen revolutioniert.

Weltneuheit

Es handelt sich dabei um die neue DOYMAfix® HP/O – die erste professionelle oberirdische Durchführung für Luft-Wasser-Wärmepumpen am Markt. Die DOYMAfix® HP/O, die sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neubauten zum Einsatz kommen kann, zeichnet sich durch ein innovatives Design aus und garantiert die einfache, schnelle und sichere Verlegung von Anschlussleitungen für Wärmepumpen. Ein wichtiges Feature der neuen Durchführung ist, dass die Verlegung der Rohre und Kabel getrennt erfolgen kann. Auch Spannungs- und Steuerleitungen sind voneinander separiert.

GEG-Konformität

Mit diesem einzigartigen System ermöglicht DOYMA die GEG-konforme Sicherstellung der Wärmedämmung – unabhängig von Wandaufbauten und -stärke. Die DOYMAfix® HP/O lässt sich innerhalb kurzer Zeit installieren und die gewerkeübergreifende Montage (Rohbau, SHK und Elektro) schafft größtmögliche Flexibilität im Bauablauf. Die Installation selbst kann von nur einer Person innerhalb kürzester Zeit vorgenommen werden.

Im Auslieferzustand ist die DOYMAfix® HP/O für den Einbau in Wänden mit einer maximalen Stärke von 500 mm geeignet. Dank der innovativen Zwischensegmente, die es als Vierersets im Zubehör gibt, kann das Produkt individuell an Wandstärken mit über 500 mm angepasst werden. Die DOYMAfix® HP/O ist nach DIN EN 13829 luftdicht, garantiert nach DIN EN 60529 die Dichtheit gegen Spritzwasser (IP44) und stellt nach DIN 4109-2 die Schalldämmung sicher.

DOYMAfix® Connect HP/O

Erhältlich ist die neue oberirdische Einführung für Wärmepumpenanlagen auch in einer Version mit anschlussfertigen, flexiblen Edelstahlwellschläuchen und integrierter Wärmedämmung. Die DOYMAfix® Connect HP/O ist mit Edelstahlwellschläuchen in DN 25 und DN 32 erhältlich. Beide Versionen sind einseitig jeweils mit einer Überwurfmutter und Außengewinde ausgestattet.

Ebenfalls lieferbar ist die neue DOYMAfix® Connect HP/O. Diese wird wahlweise mit gedämmten Edelstahlwellschläuchen in DN 25 und DN 32 ausgeliefert

Dieses Produkt ermöglicht aufgrund der flexiblen und ausziehbaren Wellschläuche den einfachen und direkten Anschluss der Wärmepumpe im Außenbereich – sofern die Wärmepumpe direkt vor der Wand steht. Und auch im Innenbereich kann ohne zusätzliche Bögen der Leitungsverlauf vorgenommen und die Inneninstallation direkt angeschlossen werden. Dies bedeutet für ausführende Handwerker eine enorme Zeitersparnis.

Die DOYMAfix® HP/O sowie die DOYMAfix® Connect HP/O sind ab dem 1. Juli 2023 erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.doyma.de

Die Produktvorteile auf einen Blick:

Einsetzbar sowohl bei Neubau- und Bestandsgebäuden

Gesicherte Wärmedämmung - Erfüllung der GEG-Forderung

Ästhetischer Wandübergang mit ansprechendem Oberflächenfinish

Universell verwendbar in allen gängigen Wandaufbauten

Segmentbauweise ermöglicht individuelle Längenanpassung an bauliche Gegebenheiten

Ein-Personen-Montage

Einbau direkt nach Wandfertigstellung durchführbar

Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen

Thermische Trennung vermeidet Wärmebrücken

Anlagefläche für plane Anbindung der 200%-Außendämmung

Vogelpicksichere Konstruktion

Geringes Gewicht erleichtert den Einbau

Schnelle und einfache Montage spart Zeit

Gewerkeübergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK) schafft Flexibilität im Bauablauf

Technische Details:

Luftdicht nach DIN EN 13829

Dichtheit gegen Spritzwasser, IP44 nach DIN EN 60529

Schalldämmung nach DIN 4109-2

Korrosionsfreies Bauteil

Die Durchführung besteht aus: