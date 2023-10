Leinen los für #lustaufhandwerk. Am 14. Oktober 2023 organisierte die angesagte Community eine Fahrt auf der „Rheingalaxie“ in Köln.

An Bord des Eventschiffs: Rund 400 Gäste, darunter viele Fachhandwerker. Hersteller CONEL begeisterte die Besucher in seiner eigens eingerichteten Lounge, in der auch TV-Promi Oliver Pocher unterwegs war.

#lustaufhandwerk hat sich zum Ziel gesetzt, das Handwerk sichtbar zu machen. Im Internet und live vor Ort. Auf dem Eventschiff zeigte sich die Power, die ein solches Netzwerk entfalten kann. Als „Bester Freund des Installateurs“ lud CONEL in der Lounge zu attraktiven Aktionen ein. Besucher konnten an Spielen teilnehmen, sich den CONEL MAN als „schmerzfreies“ Tattoo wünschen, sich von einem Zeichner portraitieren lassen oder der Kunst einer echten Zigarrendreherin folgen. Ein Programm, das auch Oliver Pocher überzeugte, der nicht nur beim Zielschießen auf CONEL-Rohre, sondern auch auf dem Gruppenfoto eine gute Figur machte.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Diese Veranstaltung macht Lust auf mehr und zeigt, wie wichtig ein starkes Netzwerk für das Handwerk ist. Dieser Berufszweig ist hochattraktiv und bietet unendlich viele Möglichkeiten, nicht nur im Installationsbereich. Es ist und bleibt eine Branchenaufgabe, dies sichtbar zu machen. #lustaufhandwerk setzt als Community in diesem Sinne wichtige Akzente, die wir gerne unterstützen.“