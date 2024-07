Wanne auf Wanne ist altbewährt seit über 60 Jahren am Markt und immer noch gefragt wie damals. Denn alte, abgenutzte Badewannen, in denen ein gemütliches Vollbad keinen Spaß mehr macht, gibt es nach wie vor wie Sand am Meer. Wanne auf Wanne bringt den Badespaß zurück in die Wanne. Innerhalb weniger Stunden wird ein neuer Wanneneinsatz aus hochwertigem Sanitäracryl einfach in die alte Wanne eingesetzt. Und fertig ist die neue Wanne ohne Schmutz und Fliesenschäden! Der neue Wanne auf Wanne Animationsfilm von Repabad bringt es auf den Punkt.

Die Vorteile von Wanne auf Wanne im Überblick:

Zeitersparnis: Der Austausch erfolgt innerhalb weniger Stunden.

Sauberkeit: Kein Staub, kein Schmutz - perfekt für bewohnte Wohnungen.

Hochwertiges Material: Die neuen Wanneneinsätze aus Sanitäracryl sind hochwertig, langlebig und pflegeleicht.

Festpreis: Wanne auf Wanne wird zum Festpreis ausgeführt.

Weitere Informationen zu Wanne auf Wanne finden Sie auf der Website von Repabad: www.repabad.com/wanne-auf-wanne/

Website: www.repabad.com/wanne-auf-wanne/

Filme: Animationsfilm Kultfilm aus den 90er