Seit 1993 betreiben die Stadtwerke Soest das Fernwärmenetz in der „Englischen Siedlung“ am Canadischen Weg, nachdem der Betrieb zuvor fremdvergeben war. In dem gewachsenen Quartier mit 625 Wohneinheiten und rund 2.400 Bewohnern versorgen sechs Stränge eines zentralen Heizwerks die angeschlossenen Gebäude zuverlässig mit Wärme. Doch energetische Sanierungen und veränderte Nutzungsprofile stellten die bestehende Netzhydraulik zunehmend vor neue Herausforderungen. Die bisherige Praxis, Anschlussleistungen pauschal anzusetzen, passte nicht mehr zu den realen Bedarfen im Bestand. Mit dem Einsatz von TA-Smart auf Strangebene wurde der Schritt hin zu einer digitalen, bedarfsgerechten Regelung vollzogen. Das Ergebnis ist ein transparenter, effizienter und zukunftsfähiger Netzbetrieb – und damit ein Projekt mit Vorbildcharakter für andere Stadtwerke.

Ein Quartier im Wandel

Die „Englische Siedlung“ ist ein typisches Bestandsquartier im sozialen Wohnungsbau. Das rund 12 Kilometer lange Fernwärmenetz, davon 3,7 Kilometer in Kellerführung, ist vollständig miteinander vernetzt und umfasst 119 Hausanschlüsse. Versorgt werden Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie mehrere Hochhäuser mit bis zu 60 Parteien.

Die theoretische Spitzenlast des Netzes beträgt 6,2 MW. Die Rohrdimensionen reichen von DN 20 bis DN 300, das geometrische Netzvolumen liegt bei 79.000 Litern, inklusive integrierter Lecküberwachung. Das Heizwerk „Canada“ wird klassisch mit zwei Kesseln und einem Blockheizkraftwerk betrieben. Die maximale thermische Leistung der Anlage beträgt 4.600 kWth. Das System ist auf eine maximale Förderhöhe von 33,7 Metern ausgelegt und erreicht einen maximalen Volumenstrom von 377 m³/h. Die maximal zulässige Vorlauftemperatur liegt bei 80 °C. Perspektivisch sollen Luftwärmepumpen das Erzeugerportfolio ergänzen.

Mit dem Einsatz von TA-Smart am Hausanschluss beziehungsweise auf Strangebene lässt sich die Netzverteilung digital und bedarfsgerecht regeln. So kann auf veränderte Anforderungen infolge energetischer Sanierungen und unterschiedlicher Nutzungsprofile reagiert werden. Bildnachweis: IMI

Zudem wird geprüft, drei ehemalige Öltanks mit einem Gesamtfassungsvermögen von 1.800.000 Litern künftig als Heizungsspeicher in das System zu integrieren – ein Ansatz mit Pilotcharakter in besonderer Größenordnung.

Parallel zum Netzbetrieb läuft seit Ende 2023 eine serielle energetische Sanierung durch Renowate. In einem ersten Schritt wurden 60 Wohnungen in zehn Gebäuden der LEG energetisch von Effizienzklasse H auf A angehoben. Ziel ist der KfW-55-Standard, bei einer Energieeinsparung von über 90 Prozent. Aktuell sind sechs Gebäude saniert.

Fernwärme spielt in diesem Kontext eine zentrale Rolle bei der kommunalen Wärmewende. Sie ermöglicht die Bündelung unterschiedlicher Erzeugungstechnologien und schafft die Voraussetzung, erneuerbare Energiequellen systematisch einzubinden. Soest verfolgt das Ziel, Vorreiter in der kommunalen Wärmeversorgung zu werden.

Auch die gesetzlichen Anforderungen an Heizungsprüfung, Heizungsoptimierung und hydraulischen Abgleich rücken die bedarfsgerechte Einstellung wassergeführter Heizsysteme im Bestand stärker in den Fokus. Während sich diese Vorgaben primär auf die gebäudeseitige Anlagentechnik beziehen, zeigt das Projekt in Soest, dass eine vergleichbare Systematik – übertragen auf die Netzebene – zusätzliche Effizienzpotenziale erschließen kann.

Begrenzte Transparenz: technischer und wirtschaftlicher Handlungsbedarf

Mit der energetischen Sanierung sank der reale Wärmebedarf deutlich. Gleichzeitig basierte die Abrechnung weiterhin auf festen Anschlusswerten. In den Gebäuden arbeiteten ältere Differenzdruckregler ohne Kapillarrohr, die faktisch dauerhaft 100 Prozent Leistung bereitstellten. Eine exakte Leistungsbegrenzung auf Anschlusswertniveau oder eine belastbare Verbrauchserfassung war nicht gegeben. Für die Stadtwerke bedeutete das zum einen eine Überversorgung einzelner Stränge und unnötig hohe Vorlauftemperaturen, zum anderen eine fehlende Datengrundlage für belastbare Heizlastberechnungen sowie keine verbrauchsgerechte Abrechnung. Die Leistungswerte wurden im Zuge der energetischen Sanierung vom Eigentümer neu berechnet, konnten jedoch netzseitig zunächst nicht technisch abgebildet werden.

Hinzu kam, dass die Fernwärme bisher vor allem im Winterhalbjahr betrieben wurde und nun in ein ganzjähriges, neues Energie- und Heizkonzept integriert werden musste. Mit der Sanierung und dem Rückbau von 60 dezentralen Gasthermen gewann zudem die Rücklauftemperatur als Steuergröße an Bedeutung.

Die Lösung: ein strangscharfer hydraulischer Abgleich mit TA-Smart

Die Stadtwerke Soest entschieden sich für einen schrittweisen Ansatz. Zunächst wurde Strang 1 als Pilot vollständig hydraulisch abgeglichen und mit TA-Smart ausgestattet, um perspektivisch alle 119 Hausanschlüsse mit dieser Technologie auszurüsten. TA-Smart übernimmt im Projekt mehrere zentrale Funktionen: Neben einer präzisen Durchflussregelung, kontinuierlicher Temperaturmessung und kW-basierter Leistungsbegrenzung verfügt die Lösung von IMI über eine Bluetooth-Schnittstelle, ermöglicht Fernsteuerung und Monitoring sowie eine Sperrung bei Bedarf. Bei Stromausfall bleibt das Ventil in einer vordefinierten Stellung funktionsfähig (Fail-Safe); die Parametrierung ist gegen unbefugten Zugriff geschützt.

Die Regelung erfolgt direkt am Hausanschluss beziehungsweise auf Strangebene und greift damit in die primäre Netzverteilung ein. Damit wird erstmals eine echte strangscharfe Leistungsregelung möglich. Anschlusswerte werden nicht mehr pauschal angenommen, sondern auf Basis real gemessener Daten definiert. Für die Stadtwerke bedeutet das eine klar nachvollziehbare Leistungs- und Verbrauchsstruktur – technisch wie kaufmännisch. Im sanierten Bestand übernehmen im Sommer Wärmepumpen die Warmwasserbereitung. Die Fernwärme konzentriert sich damit stärker auf die bedarfsgerechte Raumheizung und wird mit optimierten Vorlauf- und Rücklauftemperaturen betrieben. Ein weiterer Vorteil für den Betreiber: Wartung und Parametrierung können teilweise aus der Ferne erfolgen. Software-Updates sind auch offline möglich, was zusätzliche Flexibilität im Betrieb schafft.

„Im Bestand geht es selten darum, alles neu zu bauen. Entscheidend ist, vorhandene Netze so zu justieren, dass sie zu den veränderten Lastprofilen passen. Genau an dieser Stelle setzt die strangscharfe Leistungsregelung an – sie schafft die technische Grundlage für stabile Differenzdrücke und eine realistische Anschlusswertdefinition.“, erklärt Martin Kleegraf, Technischer Berater bei IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH.

„Der entscheidende Unterschied für uns ist nicht nur die Regeltechnik selbst, sondern die Transparenz im Betrieb. Wir können Entwicklungen früh erkennen, reagieren schneller und diskutieren mit Eigentümern auf Basis von Fakten statt Annahmen”, ergänzt Sven Brockmann vom Netzbetrieb Gas, Wasser, Wärme der Stadtwerke Soest.

Erste Ergebnisse: Effizienz und Planbarkeit

Die Kombination aus serieller Sanierung und digitaler Regeltechnik zeigt bereits Wirkung. Durch die bedarfsgerechte Begrenzung der Anschlussleistung werden Stränge nicht mehr überversorgt. Vorlauftemperaturen können schrittweise abgesenkt werden, ohne die erforderliche Mindestdruckdifferenz am Netzschlechtpunkt zu unterschreiten und die Versorgungssicherheit zu gefährden. Für Eigentümer und Mieter entsteht eine nachvollziehbare, transparente Abrechnung. Wärme wird nicht mehr pauschal „bereitgestellt“, sondern entsprechend dem tatsächlichen Bedarf geliefert.

Die Stadtwerke berichten zudem von stabileren hydraulischen Verhältnissen, optimierten Durchflusswerten sowie messbaren Einsparpotenzialen und gleichzeitig einer höheren Akzeptanz bei Eigentümern. Gleichzeitig wächst die Datengrundlage für zukünftige Planungen kontinuierlich. Monitoring und Auswertung werden weiter ausgebaut. Organisatorisch waren neue Prozesse für Updates und Wartung erforderlich – ein Lernprozess, der inzwischen fest im Betriebsalltag verankert ist.

Digitale Regeltechnik als Baustein der Wärmewende

Das Projekt „Englische Siedlung“ zeigt exemplarisch, wie sich bestehende Fernwärmenetze an veränderte Anforderungen anpassen lassen. Hydraulischer Abgleich, digitale Leistungsregelung und energetische Sanierung greifen ineinander. TA-Smart von IMI ist dabei nicht Selbstzweck, sondern Werkzeug: Es schafft die Grundlage für eine transparente Abrechnung, eine stabile Hydraulik und eine flexible Weiterentwicklung des Netzes. Für die Stadtwerke Soest ist die Technologie ein Baustein auf dem Weg zu einer zukunftssicheren, hydraulisch stabilen und wirtschaftlich optimierten Wärmeversorgung. „Wir haben gelernt, dass man ein bestehendes Netz nicht komplett neu erfinden muss. Mit gezielten Eingriffen und klaren Daten kann man sehr viel erreichen – technisch wie wirtschaftlich.“, so Sven Brockmann.

Bereits heute gibt es weitere Anschlussanfragen – unter anderem von Schulen. Auch die Entwicklung des Strabag-Areals wird in die langfristige Netzstrategie eingebunden. Das Ziel ist klar: ein skalierbares, effizientes Fernwärmekonzept für weitere Soester Quartiere – digital gesteuert, transparent betrieben und offen für erneuerbare Erzeuger.