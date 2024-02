Der effiziente Einbau neuer Heizungs- und Sanitärtechnik wird für immer mehr SHK-Betriebe zum wirtschaftlich bestimmenden Faktor. Einfach, schnell und sicher soll er sein, damit das Handwerk Zeit spart und trotz Fachkräftemangels möglichst viele Aufträge realisiert. Wie das gehen kann, erleben die Besucher auf der kommenden SHK+E ESSEN vom 19. bis 22. März in der Messe Essen. Rund 300 Aussteller aus 17 Ländern zeigen auf der Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro ihre Neuheiten. Darunter sind zahlreiche Produkte für eine einfache und effiziente Montage, die das Publikum eigenständig oder in geführten Rundgängen erleben kann.

„Für SHK-Betriebe sind die neuen Rundgänge auf der SHK+E ESSEN die ideale Gelegenheit, um sich zeitsparend zu informieren und hautnah Anregungen für die Praxis zu erhalten. Es gibt im Sanitär- und Heizungsbereich viele optimierte Lösungen, die sich spürbar und äußerst positiv auf die zeitlichen Abläufe in den Unternehmen auswirken“, erklärt Frank Hehl, Hauptgeschäftsführer im Fachverband SHK NRW, der ideeller Träger der Essener Fachmesse ist. Die geführten Rundgänge starten Dienstag bis Donnerstag jeweils um 10:30 Uhr auf dem Stand des Fachverbands SHK NRW in Halle 2 (Stand 2B03). Interessierte Teilnehmer können sich vorab auf der Website der SHK+E ESSEN anmelden (www.shke-essen.de). Dort gibt es auch eine Liste mit allen Ausstellern, die montagefreundliche Lösungen präsentieren. Vor Ort haben die Besucher darüber hinaus die Möglichkeit, mit Hilfe eines an den Informationen ausliegenden Guides einen selbstgestalteten Rundgang nach eigenen Vorlieben zu starten.

Rund 30 Aussteller machen Monteuren die Arbeit leichter

Insgesamt beteiligen sich rund 30 Aussteller an dem neuen Schwerpunkt für das Handwerk. Aus dem Sanitärbereich sind unter anderem Geberit, Gebr. Kemper, Grohe Deutschland, Grünbeck Wasseraufbereitung, Hans Sasserath und Viega dabei. Die Heizungsbranche ist beispielsweise mit Bosch Thermotechnik/Buderus, Remeha, Stiebel Eltron, Viessmann Deutschland und Wolf vertreten. Das Angebot der teilnehmenden Aussteller umfasst unter anderem Armaturen, Rohrleitungskomponenten sowie Werkzeuge und Techniken zur Befestigung und Abdichtung. Dabei kann es sich um Individual- oder Systemlösungen handeln.

Die SHK+E ESSEN öffnet Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 15 Uhr. Zur optimalen Vorbereitung empfiehlt sich ein Blick auf die Website (www.shke-essen.de) mit einer aktuellen Ausstellerliste und weiteren Informationen zum Angebot und Programm. Unter dem Punkt „Meine Messe“ können sich Besucher eine Merkliste erstellen und vorab Anfragen versenden. Zusätzlich schlägt der Besuchsplaner im interaktiven Hallenplan eine Route für den Messebesuch anhand der favorisierten Aussteller vor.

Weitere Informationen: www.shke-essen.de