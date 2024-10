Maximilian Dietsch unterstützt den nationalen Vertrieb von WATERCryst seit dem 1. September 2024 von seinem Wohnort in Erfurt aus. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann war in den zurückliegenden zwölf Jahren durchgängig im SHK Großhandel tätig, und wird zukünftig das Vertriebsgebiet Thüringen und den Großraum Leipzig entlang der A 38 betreuen. Erneut erweitert der führende Hersteller von chemiefreien Kalkschutzanlagen damit sein Vertriebsnetz.

„Es freut mich sehr, dass wir Maximilian Dietsch für BIOCAT begeistern konnten. Mit seinen Erfahrungen aus über einem Jahrzehnt im SHK Großhandel weiß er bestens, worauf es im Fachhandwerk und Fachhandel ankommt, und wie wir unsere Marktpartner bestmöglich unterstützen“, hebt Alexander Piesche, Vertriebsleiter D-A-CH bei WATERCryst, hervor. Mit der strategischen Erweiterung des Vertriebsnetzes soll der Wachstumskurs des Unternehmens optimal begleitet, Schlüsselkunden noch intensiver betreut und der Bekanntheitsgrad der Marke BIOCAT weiter gesteigert werden. Der 34-jährige SHK Profi freut sich auf sein neues Aufgabengebiet. „Da ich zuletzt im Außendienst tätig war, sind mir das Gebiet und die Marktteilnehmer bereits vertraut. Ich kann von Beginn an auf mein persönliches Netzwerk zum Installationshandwerk und Handelspartnern zurückgreifen, wovon ich mir starke Impulse für BIOCAT verspreche“, so Maximilian Dietsch.



In seiner Funktion als neuer Außendienstmitarbeiter für das Bundesland Thüringen und den Großraum Leipzig wird er das Vertriebsgebiet von Gunther Geisler größtenteils übernehmen. Gunther Geisler ist weiterhin für den Vertrieb von BIOCAT Produkten in Teilen von Sachsen zuständig, aus persönlichen Gründen hat er sein Gebiet jedoch verkleinert.

Kontakt WATERCryst Thüringen und Großraum Leipzig:

WATERCryst Wassertechnik GmbH

Vertrieb Thüringen und Großraum Leipzig

Tel.: +49-(0)170-6830874

Maximilian.Dietsch(at)watercryst.com