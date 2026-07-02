Mit einer konsequenten Materialstrategie und einem durchdachten Systemansatz setzt FRÄNKISCHE neue Impulse: Die neuen alpex Verteiler aus PPSU Hochleistungskunststoff ersetzen die bisherigen Messingvarianten und fügen sich nahtlos in das bestehende alpex-Portfolio ein. Das modulare Verteiler-Baukastensystem überzeugt durch absolute Korrosionsfreiheit, ein geringes Gewicht und eine besondere Montageflexibilität: Anschlüsse lassen sich um 180 Grad drehen, ohne dass die Dichtheit beeinträchtigt wird.

FRÄNKISCHE treibt seine PPSU-Strategie weiter voran: Mit den neuen alpex Verteilerkomponenten präsentiert der Spezialist für Rohrsysteme ein PPSU-basiertes Baukastensystem aus 2-fach- und 3-fach-Verteilern samt passgenauem Zubehör, das die bisherigen Messinglösungen ablöst. Damit setzt FRÄNKISCHE auch im Verteilerbereich ein klares Zeichen für Hygiene und Langlebigkeit in Trinkwasser- und Heizungsinstallationen: Der Hochleistungskunststoff PPSU (Polyphenylsulfon) ist chemisch hochresistent und unempfindlich gegenüber korrosiven Wässern und bietet eine technisch überlegene, leichtere, entzinkungsbeständige und bleifreie Alternative zu metallischen Materialien.

Maximale Flexibilität: Das 180-Grad-Prinzip

Ein wesentlicher technischer Vorteil der neuen Verteilergeneration ist das innovative Dichtungskonzept. Während bei klassischen Messingverteilern die Verwendung von zusätzlichem Dichtmittel wie Hanf erforderlich ist, entfällt dieser zeitintensive Arbeitsschritt bei den neuen PPSU-Komponenten komplett. Die Abdichtung erfolgt stattdessen über einen hochwertigen, integrierten O-Ring. Nachdem der Verteiler mit drei Umdrehungen bis zum Anschlag fest verschraubt wurde, ist die Verbindung absolut dicht.

Ein entscheidender Praxisvorteil: Um eine optimale Ausrichtung zu erzielen, kann der Fachhandwerker den Verteiler im Anschluss um bis zu 180 Grad zurückdrehen. So lassen sich die Anschlüsse flexibel nach oben oder unten ausrichten, ohne die Dichtheit der Verbindung zu gefährden. Diese Variabilität vereinfacht die Montage im Verteilerschrank erheblich und spart wertvolle Installationszeit.

Durchdachtes Baukastensystem für alle Fälle

Das neue PPSU-System ist modular aufgebaut und lässt sich individuell konfigurieren. Mehrere Verteiler können unkompliziert aneinandergereiht werden, um die gewünschte Anzahl an Abgängen zu realisieren. Zum neuen Portfolio gehören:

alpex Verteiler Eurokonus PPSU (2-fach und 3-fach mit G3/4 Schnellverschluss)

alpex Kappe für Verteiler PPSU (Schnellverschluss mit lagefixiertem Markenschriftzug)

alpex Anschlusskupplung PPSU (für Rohrdimension 26)

alpex Übergangsverschraubung PPSU (flachdichtend, G3/4)

Bei der Anschlusskupplung und der Übergangsverschraubung sind die Verbindungen dank des O-Rings ohne Dichtmittel nach dem Einschrauben dicht. Die Eurokonus-Abgänge G3/4 in den Dimensionen 16 und 20 sind auf die bewährten Rohrsysteme von FRÄNKISCHE abgestimmt. Zudem können die neuen Verteiler sowohl mit dem Mehrschichtverbundrohr-System alpex (für Trinkwasser und Heizung) als auch mit den Vollkunststoffrohren der ff-therm-Serie (im Heizungsbereich) kombiniert werden. Dank der standardisierten G3/4"-Anschlüsse ist das System zudem herstellerübergreifend mit allen Rohrarten kompatibel, die diese Dimensionen aufweisen.

Weitere Informationen zum neuen alpex Verteiler aus PPSU finden Interessenten unter www.fraenkische.com/alpex-verteiler.