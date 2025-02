„In gemeinsamer Mission für eine bessere Lüftung“ lautet das Motto des gerade erschienenen AERECO- EXHAUSTO-Referenzhandbuchs, in dem die beiden Aldes-Marken ihre Kompetenzen gebündelt präsentieren. Gezeigt werden herausragende Anwendungsbeispiele für effiziente Lüftungslösungen aus dem Wohn- und Nichtwohnbereich.

Die 54-seitige Broschüre wurde gemeinsam von Aereco und EXHAUSTO, beide Teil der in Lyon ansässigen Aldes- Gruppe, aufgelegt. Die 23 Projekte, die jeweils auf einer Doppelseite mit Eckdaten und Fotos präsentiert werden, stammen aus den Bereichen Wohnungsbau und Nicht-Wohnungsbau, Neubau und Sanierung und zeigen somit eine große Bandbreite an Projekttypen auf. Jedes Bauvorhaben hat seine eigenen Herausforderungen, für welche die beiden Firmen der Aldes-Gruppe hochwertige und passgenaue Lüftungslösungen realisiert haben.

Aereco spielt seine Kompetenzen im Segment Mehrfamilienhäuser, Geschosswohnbau, Wohnhochhäuser, Studentenwohnheime, Pflegeeinrichtungen und Einfamilienhäuser aus. EXHAUSTO präsentiert zukunftsweisende Best-Practice-Beispiele im gewerblichen Bereich, darunter Bildungseinrichtungen, Bürogebäude, Ladengeschäfte, Hotels, Küchen, Restaurants und Bars.

Vom Holzhochaus bis zum Plusenergie-Quartier

Ein Leuchtturmprojekt für Aereco im doppelten Sinne des Wortes ist das Roots in Hamburg, das mit 19 Geschossen (181 Wohnungen) als höchstes Holzhochhaus Deutschlands von sich reden macht. In dem Gebäude kamen Rollladenkasten-Außenluftdurchlässe (ALD), das Brandschutzkanalsystem Ventisafe® und zentrale Lüftungsgeräte auf dem Dach zum Einsatz. Vom bekannten Architekten Stefan Forster wurde das Kleyers geplant, ein Neubau nach Effizienzhaus-Standard EH 55 mit 398 Wohneinheiten in Frankfurt am Main. Für frische Luft sorgen hier Wand-ALD, Abluftelemente sowie zentrale Lüftungsgeräte auf dem Dach. Ebenfalls im Bereich Neubau angesiedelt ist das Plusenergie-Quartier P18 von Architekt Werner Sobek in EH-40 Plus Modulbauweise mit 330 Wohneinheiten. In das Objekt integriert wurde ein System mit Abluftwärmenutzung - denn maximale Energieeffizienz war in allen Bereichen ein wichtiger Faktor.

Vom Restaurant bis zur Bildungsreinrichtung

Hoch hinaus ging es für EXHAUSTO bei dem Neubauprojekt The Spin Restaurant am Güterplatz in Frankfurt. Der Tower hat 32 Etagen, die oberen versetzt angeordnet, um eine leicht „verrückte“ Optik zu erzielen. Für die Restaurantküche im 31. OG erwies sich EXHAUSTO Dining als ideale Lösung - ein Zu- und Abluftsystem mit Wärmerückgewinnung. Heizen und Kühlen der Zuluft erfolgt über ein DX-Register im Change-Over-Betrieb. Aus dem Architekturbüro gruber | hettinger | haus stammt die neu gebaute Veranstaltungshalle Waldbrunn, die mit einem semi-zentralen System ausgestattet wurde: Sechs Lüftungsgeräte versorgen die Halle, das Foyer, die Küche und die WCs im Obergeschoss sowie den Mehrzweckraum, den Jugendraum und die Lagerräume im Erdgeschoss mit frischer Luft. Eine sprichwörtlich „runde Sache“ ist die Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen, die sich mit kreisrunder Architektur und Dachbegrünung harmonisch in die Umgebung einfügt. Für die neu gebaute Bildungseinrichtung mit 20.300 m2 Bruttogeschossfläche erwies sich ein dezentrales System als ideale Lösung: 50 Deckenlüftungsgeräte wurden in den Zwischendecken auf verschiedenen Ebenen installiert und sorgen für die Be- und Entlüftung aller Klassen- und Lehrerzimmer.

Weitere interessante Projekte sind in der Broschüre zu finden, die zum Download unter diesem Link bereitsteht.