Einfach heizen und kühlen in der Übergangszeit

Energieeffizient heizen in der Übergangsjahreszeit

Fossile Wärmeerzeuger CO2-sparend ergänzen

Smart steuerbar mit integriertem WiFi und Sprachassistenten

Noch reinere Luft dank fortschrittlicher Ionisator-Technologie

Förderfähig dank Energieüberwachung per HomeCom Easy App

Nachhaltige Technologie weitergedacht: Die neue Climate 7000i von Bosch kann heizen und kühlen und fällt damit in die Produktkategorie Luft-Luft­Wärmepumpe. Sie eignet sich hervorragend zum energieeffizienten Heizen in der Übergangsjahreszeit oder als Ergänzung zu Gas- und Ölbrenngeräten, denn der Klima-Allrounder sorgt für angenehme Temperaturen bei einem Außenklima von minus 30 bis plus 30 Grad Celsius. Gleichzeitig temperiert die Climate 7000i zuverlässig bei Außentemperaturen zwischen minus 15 und plus 50 Grad Celsius.

Klimaschutz mit Stil

Während die formvollendete Inneneinheit je nach Designvorliebe in Schwarz, Weiß oder Silber erhältlich ist, schöpft die Außeneinheit auf dem Dach oder freistehend vorm Gebäude das Potenzial der Umweltenergie bestmöglich aus. Trotz eines leistungsstarken Betriebs in den Stufen 2, 2,5, 3,5 und 5 Kilowatt erreicht die Climate 7000i die Effizienzklasse Superior mit einem Energieeffizienzwert von A+++. Einen sorgsamen Energieverbrauch gewährleistet die Climate 7000i schließlich über die Funktionen „Save+“ und „Power-Control“. Während „Save+“ den Energieverbrauch bei gleichbleibender Raumtemperatur automatisch reduziert, regulieren Nutzer den Energieverbrauch der Anlage durch die „Power-Control“-Funktion manuell.

Einfach fördern lassen

Die Climate 7000i ist förderfähig, da die kompatible Bosch HomeCom Easy App eine umfangreiche Energieüberwachung des Gerätes ermöglicht. Weiterhin kann die Climate 7000i über ein separat erhältliches Zubehör an eine netzdienliche Schnittstelle angebunden werden. Sie erfüllt damit die Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und kann als Luft-Luft­Wärmepumpe im Rahmen der Wärmepumpenförderung mit mindestens 30 Prozent Förderung gefördert werden.

Einfache und komfortable Bedienung

Leise, smart, einfach: Die Climate 7000i sorgt für komfortables Klima und eine ebenso komfortable Bedienung. Dank integrierter WiFi-Funktion lässt sich das Klimagerät mühelos in die Bosch HomeCom Easy-App einpflegen. Über die App steuern Nutzer die Climate dann intuitiv und ortsunabhängig. Per Sprachsteuerung lässt sich das Raumklima auch auf Zuruf regulieren.

Während des Betriebs bleibt die Climate 7000i hör- und sichtbar unauffällig: So arbeitet die Anlage mit einem durchschnittlichen Geräuschpegel von gerade einmal 19 dB(A). Selbst im Ventilatorbetrieb erreicht die Inneneinheit dank Silent­Mode einen Geräuschpegel von nur 21 dB(A). Mit einer Breite von 91 Zentimetern, einer Höhe von 31 Zentimetern und einer Tiefe von 25 Zentimetern fügt sich die Inneneinheit der Climate 7000i unauffällig in jeden Wohnraum ein. Die geringen Abmessungen kommen auch einer einfachen Installation zugute. Hierzu wird die Climate 7000i mittels Wandabstandshaltern und zugehörigem Metallrahmen an der Wand befestigt.

Reine Luft, gesundes Klima

Nutzer der neuen Climate 7000i können aufatmen: Die vielseitige Klimaanlage sorgt nicht nur für warme und kühle, sondern auch für reine Luft. Mit einem verbesserten Ionisator gelingt es der Climate 7000i, bereits nach einem zweistündigen Betrieb rund 99 Prozent der Bakterien aus der Raumluft zu entfernen. Hierfür erzeugt die fortschrittliche Ionisator-Technologie Millionen von Ionen, um Viren und Bakterien effizient zu eliminieren. Weiterhin befreit die Selbstreinigungsfunktion den Wärmetauscher der Inneneinheit zuverlässig von Staub, beugt Schimmel vor und vermeidet so die Geruchs- und Bakterienbildung. High-Density-, Kalt-Katalyse- und Biofilter sorgen dafür, dass Staub und unangenehme Gerüche aus der Raumluft gefiltert werden. Das Ergebnis: ein gesundes Raumklima, das keine Komfortwünsche mehr offenlässt.