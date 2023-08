Repabad beim Austausch der Experten: Der Branchentreff DIREKT

„Geballtes Fachwissen kompakt verpackt“, so lässt sich der Branchentreff DIREKT kurz auf den Punkt bringen. Repabad ist am 27.09.2023 in Neumarkt und am 11.10.2023 in Hannover beim Austausch unter Badexperten dabei und präsentiert Produkte für das Repabad Komplettbad: Wie der Name schon sagt, komplett ein repaBAD.