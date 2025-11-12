Mit dem neuen PACKOUT™ Installateur Handwerkzeug-Koffer mit 74 Teilen präsentiert MILWAUKEE® ein durchdachtes Komplettset, das speziell auf die Anforderungen im SHK-Bereich ausgelegt ist. Der Koffer bietet nicht nur hochwertiges Handwerkzeug für den täglichen Einsatz, sondern ist auch vollständig kompatibel mit dem bewährten PACKOUT™ Aufbewahrungssystem, das inzwischen über 136 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten bietet.

Ab sofort verfügbar, richtet sich der Koffer gezielt an Fachhandwerker aus Sanitär, Heizung und Klima, die Wert auf Ordnung, Effizienz und Qualität legen.

Produkteigenschaften im Überblick:

PACKOUT™ kompatibel: Volle Integration in das PACKOUT™ System – für maximale Flexibilität auf der Baustelle.

Volle Integration in das PACKOUT™ System – für maximale Flexibilität auf der Baustelle. Innovatives Inlay-Design: Werkzeuge werden sicher fixiert und bleiben jederzeit ordentlich an Ort und Stelle.

Werkzeuge werden sicher fixiert und bleiben jederzeit ordentlich an Ort und Stelle. Flexible Organisation: Mehrere Inlays und Unterteilungen – individuell anpassbar mit zusätzlichem Platz für eigene Werkzeuge.

Mehrere Inlays und Unterteilungen – individuell anpassbar mit zusätzlichem Platz für eigene Werkzeuge. VDE-Zangen: VDE-zertifiziert, mit geschmiedeten, gehärteten Stahlklingen – für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen.

VDE-zertifiziert, mit geschmiedeten, gehärteten Stahlklingen – für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen. Tri-Lobe Schraubmeißel: Mit Schlagkappe ausgestattet – für maximale Haltbarkeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen.

Mit Schlagkappe ausgestattet – für maximale Haltbarkeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen. MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel: Ratsche mit 144 Zähnen, 2,5° Rückholwinkel – ideal für Arbeiten auf engstem Raum.

Ratsche mit 144 Zähnen, 2,5° Rückholwinkel – ideal für Arbeiten auf engstem Raum. ¼″ Ratschen- und Steckschlüsselsatz: Ratsche mit 90 Zähnen und 4° Schwenkbereich – für präzises Arbeiten unter beengten Bedingungen.

Ratsche mit 90 Zähnen und 4° Schwenkbereich – für präzises Arbeiten unter beengten Bedingungen. Rohrschneider 42 mm: Vier Rollen für exakte Schnitte – verhindert zuverlässig das Verlaufen am Werkstück.

Mit diesem Werkzeugkoffer erhalten SHK-Profis ein leistungsstarkes, praxiserprobtes Set – ideal organisiert, sicher verstaut und jederzeit einsatzbereit. Sehen Sie alle Produktdetails zum PACKOUT™ Installateur Handwerkzeug-Koffer im Überblick.

PACKOUT™ Aufbewahrungssystem - 1 System. 130 Kombinationen.

Entdecken Sie das gesamte PACKOUT™ System. Ob Werkzeugkoffer, Boxen, Organizer, Taschen oder Rollwagen – alle Elemente lassen sich individuell kombinieren und an Ihre Anforderungen anpassen.

Für Ihre Werkstatt, auf der Baustelle oder im Fahrzeug.

Entdecken Sie das gesamte PACKOUT™ Sortiment.