Neu im PACKOUT™ Sortiment: Der Installateur Handwerkzeug-Koffer 74-tlg.
Ab sofort verfügbar, richtet sich der Koffer gezielt an Fachhandwerker aus Sanitär, Heizung und Klima, die Wert auf Ordnung, Effizienz und Qualität legen.
Produkteigenschaften im Überblick:
- PACKOUT™ kompatibel: Volle Integration in das PACKOUT™ System – für maximale Flexibilität auf der Baustelle.
- Innovatives Inlay-Design: Werkzeuge werden sicher fixiert und bleiben jederzeit ordentlich an Ort und Stelle.
- Flexible Organisation: Mehrere Inlays und Unterteilungen – individuell anpassbar mit zusätzlichem Platz für eigene Werkzeuge.
- VDE-Zangen: VDE-zertifiziert, mit geschmiedeten, gehärteten Stahlklingen – für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen.
- Tri-Lobe Schraubmeißel: Mit Schlagkappe ausgestattet – für maximale Haltbarkeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen.
- MAX BITE Ratschen-Ringmaulschlüssel: Ratsche mit 144 Zähnen, 2,5° Rückholwinkel – ideal für Arbeiten auf engstem Raum.
- ¼″ Ratschen- und Steckschlüsselsatz: Ratsche mit 90 Zähnen und 4° Schwenkbereich – für präzises Arbeiten unter beengten Bedingungen.
- Rohrschneider 42 mm: Vier Rollen für exakte Schnitte – verhindert zuverlässig das Verlaufen am Werkstück.
Mit diesem Werkzeugkoffer erhalten SHK-Profis ein leistungsstarkes, praxiserprobtes Set – ideal organisiert, sicher verstaut und jederzeit einsatzbereit. Sehen Sie alle Produktdetails zum PACKOUT™ Installateur Handwerkzeug-Koffer im Überblick.
PACKOUT™ Aufbewahrungssystem - 1 System. 130 Kombinationen.
Entdecken Sie das gesamte PACKOUT™ System. Ob Werkzeugkoffer, Boxen, Organizer, Taschen oder Rollwagen – alle Elemente lassen sich individuell kombinieren und an Ihre Anforderungen anpassen.
Für Ihre Werkstatt, auf der Baustelle oder im Fahrzeug.
Entdecken Sie das gesamte PACKOUT™ Sortiment.