Zur Ergänzung unseres technischen Vertriebsinnendienstes für unsere deutsche Niederlassung, suchen wir ab sofort:

Kundendienstkoordinator (m/w/d) Schwerpunkt: After Sales

Deine Aufgaben

Deine Aufgabe umfasst die technische Beratung und Betreuung von Fachplaner, Ingenieurbüros, Handwerkern, Installateuren, Heizungs- und Anlagenbauern, Servicefirmen, Klempnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für unseren D.Connect Service bist du der Hauptansprechpartner, koordierst und verfolgst die technische Unterstützung mit unseren Servicepartnern beim Kunden. Dabei bereitest du auch alle notwendigen technischen Informationen für den Servicepartner vor und sprichst die Planung / Inbetriebnahme / Wartung / Steuerung der Einsätze ab. Du bist in ein globales DService-Team eingebunden, in dem du die Möglichkeit hast, Themen, Fehlerquoten, Kundenfeedback und Ideen mit den After-Sales-Kollegen in der gesamten DAB-Gruppe zu diskutieren. Weiterhin bist du in dieser Position für alle Verkaufsgebiete der DAB Pumps GmbH mitverantwortlich. Du arbeitest eng mit dem Vertriebs-Außendienst zusammen. Das Erstellen von Angeboten und deren Nachverfolgung gehört ebenso zu deinen Aufgaben, wie die Reklamationsbearbeitung und termingerechte Erstellung von Gutschriften.

Dein Profil

idealerweise verfügst du über eine technische Ausbildung im Bereich Elektro oder SHK bzw. eine abgeschlossene vergleichbare technische Berufsausbildung oder ein Studium im technischen Bereich

Kenntnisse im Bereich der Pumpentechnik einschließlich der dazugehörigen Elektrosteuerung

gute EDV-Kenntnisse (Microsoft CRM, INFOR, MS Office)

gute Kommunikations- und Sozialkompetenz, Englische Sprachkenntnisse

smarte und dynamische Arbeitseinstellung sowie analytisches Arbeiten runden dein Profil ab

Proaktivität, Begeisterung, Offenheit und erfolgreicher Teamplayer

Wir bieten dir einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz, in einem international erfolgreichen Unternehmen.

Du bist interessiert? Dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an folgende E-Mail-Adresse: axel.pungs(at)dabpumps.com und starte deine Karriere in unserem motivierten Team. Wir freuen uns auf dich!

Die Stellensuche kannst du gerne unter folgenden Link einsehen.