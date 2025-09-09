09.09.2025  Pressemeldung Alle News von ATEC

ATEC - Webinar: Holistisch planen - Trinkwasserhygiene, Pufferspeicher, Wärmepumpe

Am 7. Oktober 2025, um 15:00 - 15:45 Uhr

V25080481 Die Wärmepumpe erfordert eine holistische Planung 

Holistisch, also ganzheitlich planen und ausführen ist bei Wärmepumpen essenziell, um Effizienz, Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit auf einen Nenner zu bringen. 

Das Online-Seminar zeigt viele Aspekte auf:
- sichere Trinkwasserhygiene
- Pufferspeicher, Laufzeit bzw. Taktung ausschließen
- Regeln und Steuern der Anlage, vor allem im Bestand mit Erhaltung von Bestandsanlagen
- Effizienzbetrachtung auf mehreren Ebenen 

Die ATEC-Ansätze und Produktlösungen stehen im Mittelpunkt des praxisnahen Webinars. 

Die Teilnahme ist kostenfrei für Fachfirmen.

Jetzt anmelden

ATEC GmbH & Co.KG
ATEC GmbH & Co.KG
Liliencronstr. 55
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Telefon:  +49 40 700100-66
atec-energiefluss.de
Anzeigen
TECO Srl
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
JUSTUS GmbH
COSMO GmbH
Qio GmbH

DESTATIS:

08.09.2025

Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2025: 5,9 % weniger Strom aus erneuerbaren Energien
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

03.09.2025

Produktion im Juli 2025: +1,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung