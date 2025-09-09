ATEC - Webinar: Holistisch planen - Trinkwasserhygiene, Pufferspeicher, Wärmepumpe
V25080481 Die Wärmepumpe erfordert eine holistische Planung
Holistisch, also ganzheitlich planen und ausführen ist bei Wärmepumpen essenziell, um Effizienz, Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit auf einen Nenner zu bringen.
Das Online-Seminar zeigt viele Aspekte auf:
- sichere Trinkwasserhygiene
- Pufferspeicher, Laufzeit bzw. Taktung ausschließen
- Regeln und Steuern der Anlage, vor allem im Bestand mit Erhaltung von Bestandsanlagen
- Effizienzbetrachtung auf mehreren Ebenen
Die ATEC-Ansätze und Produktlösungen stehen im Mittelpunkt des praxisnahen Webinars.
Die Teilnahme ist kostenfrei für Fachfirmen.