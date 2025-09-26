Schnell, sauber und sicher: Die RenoDeco Dekorplatten stellen dank ihrer großflächigen, homogenen Oberfläche und hygienischer Eigenschaften eine langfristige und attraktive Alternative zu Fliesen im Badezimmer dar. Wandflächen und einzelne Teilbereiche erhalten mit RenoDeco im Handumdrehen einen edlen, fugenlosen Look wie aus einem Guss. Zur optimalen Abdichtung gegen Feuchtigkeit bietet HSK Duschkabinenbau nun ein speziell auf die Verarbeitung mit RenoDeco Wandverkleidungsplatten abgestimmtes, selbstklebendes Abdichtungssystem, welches die Ansprüche der DIN 18534 erfüllt. Fachhandwerker erhalten so ein universelles Komplettsystem für die schnelle und zuverlässige Abdichtung diverser Einbausituationen.

Wandverkleidungsplatten haben sich in den vergangenen Jahren als moderne und kreative Alternative zu klassischen Fliesen im Badezimmer etabliert. Die großflächigen RenoDeco Dekorplatten ermöglichen eine homogene Wandverkleidung in Nassbereichen, die aufgrund der hochwertigen Oberflächenveredelung das Ablagern von Schimmel, Schmutz und Kalk verhindert. Um auch unter der hochwertigen Aluminium-Verbundplatte zuverlässigen und DIN-gerechten Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten, bietet HSK Duschkabinenbau ein neues, schnell und einfach zu verarbeitendes Allround-Abdichtungssystem, das speziell für den Einsatz von RenoDeco Wanddekorplatten entwickelt wurde und jede Einbausituation flexibel, sauber und vor allem sicher meistert.

Einfache und sichere Anwendung im Komplett-System

Eine zuverlässige Abdichtung vor Feuchtigkeit bildet die Grundlage für jede Wandverkleidung im Nassbereich – diese bietet Schutz vor Schimmelbildung und verhindert Bauschäden. Das neue Abdichtungssystem von HSK Duschkabinenbau stellt die ideale Basis für die Badgestaltung mit RenoDeco Dekorplatten dar: Das praktische Komplettsystem mit selbstklebenden Komponenten dichtet schnell, einfach und DIN-gerecht ab und eignet sich dank des speziellen Primers für sämtliche nicht-sandende Untergründe. Aufgrund der eigens für HSK entworfenen, selbstklebenden Dichtbahn mit gesättigtem Vlies kann die RenoDeco Dekorplatte zuverlässig mit einem Montagekleber auf der abgedichteten Wand angebracht werden. Wichtig hierbei: Die Plattenmontage ist ausschließlich mit dem Montage-Kit oder 1K-Klebstoff möglich, nicht aber mit Fliesenkleber oder Dichtschlämmen. Der Schaumträger in der Dichtbahn gewährleistet eine starke Haftung auf zahlreichen Untergründen, wie z.B. Altfliesenspiegeln, Putz oder Gipskarton. Die Anwendung des universellen Abdichtungssystems ist denkbar einfach und ermöglicht Installateuren ein zeitsparendes und sauberes Arbeiten, ohne auf Fremdgewerke angewiesen zu sein.

Flexibles Allround-System für jede Einbausituation

Ob Ecksituation mit bodengleicher Duschwanne, Duschnische, aufgesetzte Duschwanne oder in Kombination mit der DuschWanne Dobla: Das RenoDeco Abdichtungssystem von HSK Duschkabinenbau garantiert eine sichere und DIN-gerechte Abdichtung in allen gängigen Einbausituationen und bietet die optimale Ergänzung für nahezu alle Optionen des Produktsortiments. Wand-, Boden- und Wannenabdichtung sind ideal aufeinander abgestimmt – dies ermöglicht Fachhandwerkern ein ganzheitliches und sauberes Abdichten. Das Basisset Kit 1 enthält alle Bestandteile, die für eine sichere Abdichtung von Duschbereichen mit aufgesetzter Duschwanne benötigt werden: Eine Dichtbahn aus gesättigtem Vlies, ein Eck- und ein Wannendichtband, zwei Wandmanschetten für Rohrdurchführungen, das schnelltrocknende Primerspray, eine Rakel sowie Reinigungstücher. Darüber hinaus ermöglicht das Ergänzungsset Kit 2 in Kombination mit Kit 1 die Abdichtung bei bodengleicher Duschwanne: Wannendichtband, Vliesstreifen für die Nassanbindung und drei flexible Dichtecken sorgen für eine unkomplizierte Anwendung. Die praktischen Sets bieten Fachhandwerkern somit die Möglichkeit, sämtliche Einbausituationen optimal abzudichten und eine optimale Grundlage für die Wandverkleidung mit RenoDeco Dekorplatten herzustellen. Alle Schritte zur perfekten Wandabdichtung werden anschaulich im folgenden Youtube Video gezeigt.