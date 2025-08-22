Die Curaflam® Konfix Pro Brandschutzmanschette der DOYMA GmbH & Co wurde gezielt für die sichere Abschottung von Entsorgungsleitungen in Mischinstallationen konzipiert. Entdecken Sie hier die zentralen Merkmale und Vorteile dieses durchdachten Produkts.

Die sichere Durchführung von Rohrleitungen durch Decken und Wände erfordert eine normgerechte Abschottung. Insbesondere dann, wenn Systeme aus unterschiedlichen Werkstoffen kombiniert werden. Grundlage für die korrekte Ausführung bietet der DIBt-Newsletter 02/2012, der die technischen Anforderungen für den baulichen Brandschutz in solchen Fällen klar definiert.

Die Curaflam® Konfix Pro der DOYMA GmbH & Co hat sich als leistungsstarke Lösung für diesen Anwendungsbereich etabliert. Diese Brandschutzmanschette wurde gezielt für Gussrohrleitungen mit Übergängen auf brennbare Rohrsysteme konzipiert. Dabei sind Hauptleitungen mit einem Außendurchmesser von bis zu 160 mm zulässig, während die abzweigenden Leitungen bis zu 110 mm Durchmesser aufweisen dürfen. Kompatibel ist das System mit gängigen Normrohren aus PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, AS und ABS sowie mit schalldämmenden Abwasserleitungen. Darüber hinaus ist die Curaflam® Konfix Pro mit Produktsystemen wie Geberit Silent-Pro, Silenta Premium, WAVIN SiTech+ und WAVIN AS+ einsetzbar.

Für den Übergang zwischen Haupt- und Abzweigleitungen gelten im Rahmen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (aBG) spezifische Anforderungen. Zulässige Verbindungselemente sind unter anderem die bekannten EPDM-Kupplungen, auch als Konfix-Verbinder bezeichnet. Eine innovative Ergänzung stellt der Rapid-Spannverbinder dar, der speziell für Hauptleitungen mit bis zu 110 mm Durchmesser entwickelt wurde.

Auch die Dämmung von Hauptleitungen im Bereich von Deckendurchführungen ist klar geregelt. Je nach vorhandener Einbausituation kommen unterschiedliche Dämmstoffe zum Einsatz: PE-Schalldämmstreifen bis zu 5 mm Dicke, Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt über 1000 °C bis 15 mm Dicke oder Rohrschalen aus Mineralwolle mit einer Mindeststärke von 30 mm. Neu im Sortiment ist die „Conlit 150 U“ Rohrschale, die für Hauptleitungen mit einem Durchmesser bis 110 mm geeignet ist und sich durch ihre besondere Deckenstärke auszeichnet.

Ein besonderes Merkmal der Curaflam® Konfix Pro ist die Möglichkeit der Montage im Nullabstand zu angrenzenden Installationen – unter bestimmten Bedingungen. So sind etwa nichtbrennbare Rohrleitungen mit Mineralwolle- oder Synthese-Kautschuk-Dämmung bis zu einem Durchmesser von 64 mm ebenso zulässig wie brennbare Leitungen mit Synthese-Kautschuk-Dämmung bis 63 mm. Voraussetzung ist die Verwendung entsprechender Abschottungssysteme wie Curaflam® Rollit ISO Pro, Curaflam® XS Pro oder Curaflam® ECO Pro.