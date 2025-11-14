Ein moderner fugenloser Look, eine zügige Sanierung und große Gestaltungsfreiheit: seit einigen Jahren erfreuen sich Wandverkleidungsplatten im Badezimmer immer größerer Beliebtheit. Die Badexperten von HSK Duschkabinenbau entwickeln das Angebot rund um die hochwertigen RenoDeco Aluminiumverbundplatten kontinuierlich und trendorientiert weiter. Als Schulungsleiter für das gesamte HSK Produktportfolio kennt sich Stefan Hirnstein eingehend mit den häufigsten Fragestellungen rund um das beliebte Wandverkleidungssystem aus. Im Folgenden beantwortet er die wichtigsten Fragen zum Einbau von RenoDeco.

Was ist das häufigste Einsatzgebiet von RenoDeco?

RenoDeco Wandverkleidungen werden vor allem bei Teilsanierungen eingesetzt. Häufig berichten unsere Handwerkspartner beispielsweise von dem Fall: Wanne raus, barrierearme Dusche rein. Das trägt zu einer zukunftsorientierten Ausstattung bei und unterstützt Menschen dabei, bis ins hohe Alter selbstständig in den eigenen vier Wänden leben zu können. Andere wollen aber auch einfach einen frischen Look für das in die Jahre gekommene Bad mit alten 70er Jahre Fliesen. Aufgrund der geringen Aufbaustärke von nur 4 – 5 mm inklusive Kleber, kann die alte Fliesenfläche bei der Sanierung in der Regel bestehen bleiben, da die Wandverkleidungsplatten direkt darauf montiert werden können. Aber auch in kernsanierten oder neuen Badezimmern sowie bei Sanierungen nach Wasserschäden wird RenoDeco mittlerweile immer beliebter. In Summe wurden bisher über 100.000 Bäder erfolgreich mit RenoDeco renoviert und gestaltet.

Wie vielseitig ist RenoDeco in der Gestaltung?

Durch den Digitaldruck besteht die Möglichkeit, verschiedene Dekore oder individuelle Bilder nach Kundenwunsch auf die Platte zu drucken – zum Beispiel den Palmenstrand aus dem letzten Urlaub. Voraussetzung ist, dass die Bilder eine hohe Auflösung besitzen, damit die Abbildung nicht pixelig und grob wird. Alternativ bieten wir bei HSK über 500 moderne Dekorvarianten an, die unsere Kunden nutzen können. Von edler Marmoroptik über beeindruckende Unterwasserwelten bis hin zum Tropen-Look ist wirklich für jeden etwas dabei.

Welches Zubehör gibt es für RenoDeco?

Mit RenoDeco erhält der Handwerker von uns optional ein perfekt aufeinander abgestimmtes Abdichtungssystem. Außerdem lassen sich die RenoDeco Dekorplatten mit Hilfe schlanker Aluminiumprofile in verschiedenen Farbvarianten fugenlos und zuverlässig verbinden – ob über Eck oder in der Fläche.

Muss RenoDeco genauso abgedichtet werden wie eine Fliese?

Die Vorgehensweise unterscheidet sich nicht von dem Einbau einer Fliese. Die Platten müssen genauso abgedichtet werden, wie die Norm es verlangt. Das bedeutet, die Duschwanne bekommt ein Wannendichtband und auch die Fläche muss gegen eindringendes Wasser geschützt werden. Das selbstklebende Abdichtungssystem ist perfekt auf RenoDeco abgestimmt. Durch den Primer, der vorher aufgesprüht wird, garantieren wir, dass die Abdichtung auf allen Untergründen eingesetzt werden kann. Selbstklebend bedeutet in diesem Fall auch: keine Trocknungszeiten! Die RenoDeco Platte kann direkt aufgeklebt werden. Das spart Zeit, zusätzliche Anfahrten und am Ende auch Geld: gute Argumente für RenoDeco und gegen eine Neuverfliesung.

Wie werden RenoDeco Platten bearbeitet?

Die Bearbeitung von RenoDeco Wandverkleidungen funktioniert mit handelsüblichen Werkzeugen, die für eine Plattenbearbeitung geeignet sind. Für Längsschnitte verwendet man eine Handkreissäge mit einer Führungsschiene, für Ausschnitte auch eine Stichsäge und für Bohrungen eine Lochsäge oder auch einen normalen Spiralbohrer. Mit den Profilen können verschiedene Einbausituationen realisiert werden. Zum Beispiel Außenecken mit flächenbündigen Profilen, die selbstklebend auf die Plattenkante aufgesetzt werden. Außerdem kann die Platte mittels einer Fräskanttechnik geknickt werden, z. B. bei einem Vorwandsockel. Damit gestaltet der Profi einen profillosen Übergang wie aus einem Guss.

Welche Vorteile bieten Wandverkleidungsplatten gegenüber gewöhnlichen Fliesen?

Die RenoDeco Platte ist aufgrund ihrer geringen Stärke und der Materialwahl ein echtes Leichtgewicht. Die Platte mit einer Größe von 150 x 255 cm wiegt gerade einmal 14,5 kg. Das vereinfacht den Transport und die Montage enorm. Die Materialien wie Aluminium und Polyethylen erleichtern zudem die Bearbeitung. Durch die Sandwichbauweise ist die Platte außerdem sehr widerstandsfähig. Der größte Vorteil ist jedoch eindeutig das schnelle Endergebnis, da keine Fliesen herausgestemmt, keine neue Grundlage geschaffen und nichts neu verfliest werden muss. Dadurch können die Handwerkspartner mehr Aufträge annehmen und den Kunden günstigere Angebote machen: eine echte Win-Win-Situation.

Weiterer Vorteil für die Kunden: RenoDeco kommt mit einer Größe von bis zu 150 x 255 cm ohne Fugen in der Fläche aus. Durch das gute Abperlverhalten erhält man außerdem eine pflegeleichte und somit hygienische Oberfläche im Duschbereich. Last but not least ist selbstverständlich die Gestaltungsfreiheit in Sachen Optik ein echter Pluspunkt.

Wie beständig sind RenoDeco Wandverkleidungen?

Aufgrund ihres einmaligen, mehrschichtigen Aufbaus (Sandwichbauweise) und der hervorragenden Eigenschaften der verwendeten Materialien sind unsere RenoDeco Platten besonders kratz- und stoßfest. Die 3 mm starken Aluminium-Verbundplatten bestehen aus sieben Schichten, angefangen beim Plattenkern, der aus Polyethylen, Typ LDPE, besteht. Danach folgt die Aluminium-Deckschicht, wobei HSK eine qualitativ hochwertige 0,3 mm starke Aluminium-Deckschicht einsetzt und nicht, wie in der Branche üblich, nur 0,15 – 0,2 mm Aluminium-Deckschichten. Als nächstes folgt die Grundierung – sie sorgt für die brillante Farbwiedergabe und eine optimale Haftung des darauffolgenden Digitaldrucks, der durch Sechsfarbdruck Farben ausdrucksstark strahlen lässt. Danach kommen mehrere widerstandsfähige Lackschichten zur Oberflächenveredelung. Bei Platten mit der Oberfläche Struktur wird zusätzlich eine Prägung aufgebracht, um verschiedene Texturen zu imitieren, zum Beispiel eine Holzstruktur bei dem Eichen-Dekor. Daneben gibt es noch Dekore mit Hochglanz- und seidenmatter Oberfläche, deren Haptik eben und glatt ist.

Wie trägt RenoDeco zur Nachhaltigkeit bei?

Das Thema Umwelt wird bei uns immer mitgedacht. Deswegen bestehen die RenoDeco Platten auch zu 98 % aus recycelten Materialien. Zudem sind die Wandverkleidungen aufgrund der Materialwahl und des Aufbaus sehr widerstandsfähig und dementsprechend auch besonders langlebig. Am Ende des Produktzyklus lässt sich RenoDeco außerdem zu 96 % wieder recyclen. Auch beim Thema Verpackungen haben die Kollegen an die Umwelt gedacht: Sie sind styroporfrei und setzen stattdessen auf Kantenschutz aus Pappe. Alle Klebebänder bestehen aus Papier, die Eckschutzkappen aus 100 % Kunststoffrezyklat und Profilverpackungen aus bis zu 85 % recycelter PCR-Folie. Aufgrund dieser und weiterer Eigenschaften verfügen sowohl die RenoDeco Platten als auch der dazugehörige 1-Komponenten Spezialkleber über ein QNG-ready Siegel, welches besagt, dass sie „Schadstoffgeprüft“ und als „geprüft nachhaltiges Produkt“ eingestuft werden. Das ist nicht nur eine schöne Bestätigung unserer Bemühungen, die Umwelt zu entlasten, sondern entscheidend bei der Beantragung von Fördermitteln, insbesondere im Rahmen der KfW-Förderung.