Wärmepumpen sind auf dem Vormarsch – und mit ihnen leider auch jede Menge Halbwissen.

Was technisch längst funktioniert, wird im Alltag vieler Fachleute immer noch infrage gestellt. Besonders wenn es um Altbaukompatibilität, Effizienz oder Investitionskosten geht. Der Heiztechnikhersteller MHG aus Buchholz in der Nordheide – mit Wurzeln bis zurück ins Jahr 1927 – stellt sich diesen Diskussionen. Und zwar offensiv.

In einem kompakten Video nimmt MHG-Geschäftsführer Julian Bonato einige der gängigsten Wärmepumpen-Mythen unter die Lupe. Unaufgeregt, ehrlich – und mit der fachlichen Tiefe, die man von einem Hersteller mit fast 100 Jahren Erfahrung erwarten darf.

Das Video richtet sich an alle, die sich nicht mit pauschalen Aussagen zufriedengeben, sondern belastbare Antworten suchen.