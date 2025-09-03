03.09.2025  Pressemeldung Alle News von MHG

MHG: Klartext statt Klischees zum Thema Wärmepumpen

Wärmepumpen sind auf dem Vormarsch – und mit ihnen leider auch jede Menge Halbwissen.
Was technisch längst funktioniert, wird im Alltag vieler Fachleute immer noch infrage gestellt. Besonders wenn es um Altbaukompatibilität, Effizienz oder Investitionskosten geht. Der Heiztechnikhersteller MHG aus Buchholz in der Nordheide – mit Wurzeln bis zurück ins Jahr 1927 – stellt sich diesen Diskussionen. Und zwar offensiv.

In einem kompakten Video nimmt MHG-Geschäftsführer Julian Bonato einige der gängigsten Wärmepumpen-Mythen unter die Lupe. Unaufgeregt, ehrlich – und mit der fachlichen Tiefe, die man von einem Hersteller mit fast 100 Jahren Erfahrung erwarten darf.
Das Video richtet sich an alle, die sich nicht mit pauschalen Aussagen zufriedengeben, sondern belastbare Antworten suchen.

MHG Heiztechnik GmbH
MHG Heiztechnik GmbH
Brauerstr. 2
21244 Buchholz i.d. Nordheide
Deutschland
Telefon:  04181 - 23 55-0
www.mhg.de
Anzeigen
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Deutsches Pelletinstituts GmbH
Jung Pumpen GmbH
DER BLAUE
ZUWA-Zumpe GmbH

ifo:

02.09.2025

Homeoffice bei einem Viertel aller Beschäftigten etabliert
mehr

Quelle: ifo.de

DESTATIS:

29.08.2025

Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal
mehr

Inflationsrate im August 2025 voraussichtlich +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung