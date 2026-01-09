09.01.2026  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: SCHEITHOLZKESSEL S1 TURBO

optional mit Pelletseinheit 15 - 20 kW

Der S1 Turbo von Fröling (15, 20 kW) vereint alle Merkmale einer modernen Biomassefeuerung. Das drehzahlgeregelte Saugzuggebläse sorgt für eine konstant hochwertige Verbrennung und die Schwelgasabsaugung vermeidet auch beim Nachlegen jeglichen Rauchgasaustritt. Hohe Wirkungsgrade und lange Nachlegeintervalle - niedrige Emissionen und der geringe Stromver­brauch zeichnen den neuen S1 Turbo aus.

Besondere Merkmale:

  • Komfortable Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
  • Großer Füllraum für Halbmeter-Scheite
  • Einfaches Anheizen
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Einfache Reinigung
  • Kein Rauchgasaustritt beim Nachlegen
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
Anzeigen
DELTAMESS DWWF GmbH
DEBE Flow Group GmbH
Aalberts hfc GmbH
Armacell GmbH
Duka AG

DESTATIS:

07.01.2026

Erwerbstätigkeit im November 2025 gegenüber Oktober nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

06.01.2026

Inflationsrate im Dezember 2025 voraussichtlich +1,8 %
Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2025 voraussichtlich +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

07.01.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real voraussichtlich um 2,4 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung