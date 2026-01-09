Fröling: SCHEITHOLZKESSEL S1 TURBO
Der S1 Turbo von Fröling (15, 20 kW) vereint alle Merkmale einer modernen Biomassefeuerung. Das drehzahlgeregelte Saugzuggebläse sorgt für eine konstant hochwertige Verbrennung und die Schwelgasabsaugung vermeidet auch beim Nachlegen jeglichen Rauchgasaustritt. Hohe Wirkungsgrade und lange Nachlegeintervalle - niedrige Emissionen und der geringe Stromverbrauch zeichnen den neuen S1 Turbo aus.
Besondere Merkmale:
- Komfortable Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
- Großer Füllraum für Halbmeter-Scheite
- Einfaches Anheizen
- Hoher Wirkungsgrad
- Einfache Reinigung
- Kein Rauchgasaustritt beim Nachlegen