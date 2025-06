Als erstes Highlight des Jahres versammelt die SHK+E ESSEN die Branche vom 17. bis 20. März 2026 in der Messe Essen. Im Fokus der bedeutenden Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro stehen insbesondere hybride Heizungen und Wärmepumpen, sektorübergreifende Lösungen sowie smarte Sanitärtechnik. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt haben sich zahlreiche Aussteller für die Zukunftsplattform angemeldet, darunter nahezu alle großen Heizungshersteller in den Hallen 1 und 3. Mit dabei sind unter anderem die Bosch Home Comfort Group, Buderus Deutschland, Danfoss, Max Weishaupt, Oventrop, Vaillant Deutschland und Viessmann Deutschland. Sie treffen auf ein hochkarätiges Fachpublikum wie beispielsweise Praktiker aus dem SHK-Handwerk, TGA- Fachplaner/Sachverständige sowie Vertreter des Großhandels.

„Für uns zählt die SHK+E ESSEN alle zwei Jahre zu den wichtigsten Messeauftritten. Da wir in diesem Jahr nicht nur unser Wärmepumpen-Portfolio rundum erneuern, sondern auch unser Energiemanagement auf das nächste Level bringen, freuen wir uns auf 2026 wirklich schon besonders. So wollen wir den Besucherinnen und Besuchern in Essen zeigen, dass wir mit unseren Neuheiten die entscheidenden Themen der Branche weiter vorantreiben - für noch nachhaltigere, energieeffizientere und zukunftssicherere Heizsysteme“, erklärt Dr. Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer bei Vaillant Deutschland. Auch bei STIEBEL ELTRON ist die Stimmung positiv: „Wir freuen uns jetzt schon auf die SHK+E ESSEN und die Möglichkeit, unser neues Produktportfolio wpnext einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. Die Messe ist für STIEBEL ELTRON der perfekte Einstieg in das Jahr 2026, denn wir treffen dort auf etliche SHK-Profis mit Einkaufskompetenz und einem hohen Interesse an Wärmepumpen sowie grünen Technologien. Unsere Neuheiten zu zeigen, mit den Besuchern zu fachsimpeln, unsere Begeisterung mit ihnen zu teilen und mitzuerleben, wie sie zu Fans unserer Marke werden - darauf freuen wir uns extrem“, kündigt Burkhard Max, Geschäftsführer bei der STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebsgesellschaft, an.

Hohes Interesse an der Zukunft der Gebäudetechnik

Wärme- und Energiesysteme zum Heizen mit Strom spielen eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Auf der SHK+E ESSEN befindet sich das Elektroangebot in direkter Anbindung zur Heizungstechnik in Halle 3, um Synergien zu fördern. Dabei geht es vor allem um sektorübergreifende Lösungen zur Verzahnung von Wärme, Strom und Mobilität. Neben der Wärmepumpe als Schlüsseltechnologie gehören dazu ergänzende Produkte wie Photovoltaik, Batteriespeicher, Energiemanagementsysteme, Wallboxen und Wechselrichter. Mehr als die Hälfte der Fachbesucher auf der Messe interessiert sich laut der jüngsten Befragung für die Zukunft der Gebäudetechnik. Die bietet einen breiten technischen Lösungsraum an: Daher präsentieren die Hersteller auf der SHK+E ESSEN als technologieoffener Plattform beispielsweise auch gas- und flüssigkeitsbasierte Heizsysteme.

Anmeldung für den Bereich Mobilität ab sofort möglich

Aussteller aus dem Bereich Mobilität finden auf der Fachmesse ebenfalls ihre Zielgruppe. Anbieter von E-Mobilität, Fahrzeugausstattung, Fuhrpark­Optimierung, Ladeinfrastruktur, Logistikplanung und Nutzfahrzeugen profitieren dabei von einer hohen Nachfrage, denn effiziente und wirtschaftliche Mobilitätslösungen sind im SHK-Handwerk gefragter denn je. Steigende Umweltauflagen, der wachsende Fokus auf Nachhaltigkeit und die fortschreitende Entwicklung alternativer Antriebstechnologien stellen die Branche vor Herausforderungen. Gleichzeitig geht der Trend in der Gebäudetechnik in Richtung ganzheitlicher Energielösungen, die auch die Mobilität berücksichtigen. Interessierte Aussteller finden die Anmeldeunterlagen ab sofort unter www.shke-essen.de.