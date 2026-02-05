Temperaturveränderungen führen dazu, dass Rohrleitungen expandieren oder schrumpfen.

Damit Ihre Installation langlebig und sicher bleibt, ist es unter anderem entscheidend, die richtige Montageweise unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften zu wählen. Wir zeigen Ihnen, wo Längenausdehnung häufig auftritt und Techniken wie U-Bögen, die die Längenausdehnung kompensieren und die Lebensdauer Ihrer Trinkwasser- und Heizungsinstallation verlängern.

Wie Sie die Längenausdehnung in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation bereits in der Planungsphase berücksichtigen, zeigt folgendes Video: youtu.be/ZQULySVQVwQ

Für weiterführende Informationen klicken Sie hier: www.fraenkische.com/de-DE/competence/drinking-water-heating