Unsere Acryl-Duschwanne Sito gibt es in quadratischen und rechteckigen Größen von 80 x 80 cm bis 170 x 75 cm. Zudem gibt es sie auch als platzsparende Variante im Viertelkreis-Format.

Die Dusche betreten Sie über eine kleine in der Duschwanne integrierte Schwelle. Sie rahmt die Duschfläche und trennt den Nassbereich vom restlichen Fußboden und hindert das Wasser am Übertreten. Hierbei definiert die Wanne sich durch ein klares, simples Design und ist durch die wenigen Kanten und versteckten Ecken leicht zu reinigen.

Der Ablauf mit einem Durchmesser von 90 mm wird durch eine Chrom-Abdeckung verdeckt.

Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, die Wanne – sowohl Eckig als auch Viertelkreis - mit einer Schürze und Stellfüßen auszustatten. Dies ist bei folgenden Größen möglich:

80 x 80 cm

90 x 90 cm

100 x 80 cm

100 x 90 cm

100 x 100 cm

Die standardmäßige Bauhöhe mit Schürze beträgt hierbei jeweils 14,5 cm. Auf Wunsch fügen wir auch fugenlose Schürzen mit individueller Höhe an.

Die porenfreie Oberfläche der Acrylwannen ist glatt aber rutschfest, bruchfest sowie schlag- und stoßunempfindlich, eventuell entstandene feine Kratzer bleiben durch das durchgefärbte Material unauffällig. Das geringe Gewicht ermöglicht zudem ein leichtes Transportieren und Einbauen.

Auf Anfrage können die Wannen ab Werk zugeschnitten werden. Hierbei bieten wir die Möglichkeit, die Ränder wieder anzusetzen. Auch andere Farben sind möglich.

