Plug-In-Technologie: Einfache Montage und maximaler Komfort

Die Plug-In-Technologie macht das Anschließen des Reglers am Heizstab so einfach wie nie. Dank eines speziell entwickelten Steckers entfällt die herkömmliche Verkabelung - der Regler wird einfach angesteckt. Dieses Konzept ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Instal­lation, die in zwei Schritten auf der Baustelle erfolgen kann: Der Heizstab wird zuerst mon­tiert, der Regler zu einem späteren Zeitpunkt, um Beschädigungen und Verschmutzungen zu vermeiden. Das Ergebnis: Effizienz bei der Montage und Sicherheit in derAnwendung.

„Mit dem COSMO eCON-Sortiment bieten wir eine Lösung, die den Heizkomfort auf ein neues Level hebt. Besonders stolz sind wir auf die Plug-In-Technologie, die Installateuren die Arbeit erleichtert und Endkunden eine intuitive Handhabung ermöglicht,“ erklärt Hermann-Josef Lüken, Geschäftsführer von COSMO.

Individuelle Heizprogramme für jeden Bedarf

Der COSMO eCON-Regler bietet vielseitige Heizfunktionen, die sich an jede Wohnsituation anpassen.

Komfort-Modus: Hält die eingestellte Temperatur rund um die Uhr konstant - ideal für den Alltag.

Eco-Modus: Reduzierte Temperatur für die Nacht oder kurzfristige Abwesenheiten.

Frostschutz-Modus: Sichert eine Mindesttemperatur von 7 °C und schützt so Heizkörper und Räume bei längerer Abwesenheit.

Boost-Modus: Für schnelles Aufheizen des Raumes oder zum Trocknen von Handtüchern und Kleidung.

Weitere Features wie Fensteröffnungserkennung, adaptive Heizstart-Technologie und 24/7-Programmierbarkeit sorgen für eine effiziente und smarte Heizlösung.

Universell einsetzbar und nachhaltig

Der COSMO eCON-Regler und -Heizstab sind vollständig systemunabhängig und mit allen Bad- und Designheizkörpern kompatibel, die über einen 1/2“-Gewindeanschluss unten im Steigrohr verfügen. Das Produktsortiment ermöglicht es, hydraulische Heizkörper mit Elek­trofunktionen auszustatten oder als reine Elektroheizung zu nutzen - ideal für Übergangs­zeiten oder heizfreie Saisons. Gleichzeitig bietet die nachhaltige Verpackung mit QR-Code einen schnellen Zugang zu weiteren Informationen und reduziert den Materialeinsatz.

Elektroheizkörper der Zukunft

Ab 2025 wird das COSMO eCON Produktsortiment um hochwertige Elektroheizkörper erwei­tert, die serienmäßig mit dem eCON-Heizstab ausgestattet sind. Diese Heizkörper verbinden modernes Design mit intelligenten Heizprogrammen und ergänzen jedes Zuhause optimal - unabhängig von bestehenden Heizsystemen.

Weitere Infos dazu finden Sie unter: www.cosmo-info.de