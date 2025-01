Mit einem neuen Unternehmensauftritt präsentiert sich IMI (vormals IMI Hydronic Engineering) auf der ISH 2025 in Frankfurt. Der neu geschaffene Unternehmenssektor „Climate Control“ zeigt in Halle 9.1 am Stand E06 Neuheiten und Produkterweiterungen seiner Produktmarken IMI Pneumatex, IMI TA und IMI Heimeier. Dabei wird mit dem neu gestalteten Messestand der Fokus auf die Planung energieeffizienter Gebäudetechnik in Wohn- und Nicht-Wohngebäuden aller Gebäudetypen und -größen gelegt.

Mit dem Zeparo Cyclone Max und dem Zeparo Aero werden unter der Produktmarke IMI Pneumatex neue Schmutz- und Luftabscheider gezeigt. Der Zyklon-Abscheider für Schmutz und Magnetit, Zeparo Cyclone Max, trennt dank eines zyklonischen Arbeitsprinzips abhängig von der Partikelgröße bis zu 95 % der Schmutzpartikel in einem einzigen Zyklus, und das unabhängig von der Wasserdurchfluss-Geschwindigkeit. Damit ist Zeparo Cyclone Max der effektivste Schmutzabscheider am Markt, wie das HLK Stuttgart bestätigt. Das für Heiz- und Kühlwassersysteme geeignete Gerät schützt Anlagenkomponenten vor Fehlfunktionen und Ausfällen durch Schmutzablagerungen. Ein Magnet als Zubehör optimiert zudem die Magnetit-Abscheidung und steigert die Wirksamkeit auch für kleinste Partikel. Mit dem Zeparo Aero zeigt IMI in Frankfurt einen Abscheider, der sowohl Mikro- als auch Makroblasen im HLK-System effektiv trennt und so Korrosion und Partikelfreisetzung reduziert. Das Gerät wurde speziell für die hohen Anforderungen in Großanlagen entwickelt, um eine luftfreie Anlage zu erreichen. Es ergänzt somit den Zeparo Cyclone Max. Der automatische Entlüfter leitet sicher und trocken abgeschiedene Gase ab. Das Präzisions-Entlüftungsventil kommt auch bei hohem Druck nicht mit Schmutz oder Wasser in Kontakt.

Des Weiteren präsentiert die Produktmarke IMI Heimeier den neuen Thermostat-Kopf neo-K smart. Dieser ist mit Hybridtechnologie ausgestattet, die traditionelle thermostatische Präzision mit fortschrittlicher elektronischer Funktionalität verbindet. Der neo-K smart ist so konzipiert, dass er nahtlos mit dem neoHub - dem Gateway für intelligente Gebäudetechnik – und der IMI Heimeier neoApp zusammenarbeitet und somit eine präzise Temperaturregelung und einen bequemen Fernzugriff bietet. Das Hybriddesign sorgt für gleichbleibenden thermischen Komfort, effizienten Energieverbrauch und eine lange Batterielebensdauer, was den neo-K zu einer innovativen und zuverlässigen Wahl für moderne Heizkörper-Heizsysteme macht. Mit der IMI Heimeier neoApp ist eine intelligente Steuerung des gesamten Hauses möglich.

Neues zeigt IMI in Frankfurt auch aus der Produktmarke TA. TA-Nano ist das neue kompakte, gegen Verschmutzung unempfindliche druckunabhängige Regelventil für die on/off-Regelung. Es ist nicht nur das kleinste, sondern auch das leistungsstärkste unter den druckunabhängigen Ausgleichsventilen (PIBCV). Der TA-Nano ist eine Weiterentwicklung von TA-Compact-P und hat bis zu 28 % weniger Komponenten, 44 % weniger Volumen und 40 % weniger Gewicht als die bisher aktuellen Lösungen. Zudem verbesserte Durchflussraten, höheren Differenzdruck und durch ein einfacheres Einstellrad verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Installation und Inbetriebnahme des Ventils sind einfach, es kann in allen Lagen montiert werden. In Frankfurt dabei sein werden aus der Produktmarke TA auch die digital konfigurierbaren stetigen Push/Pull-Stellantriebe aus der Serie TA-Slider T/2T. Die Stellantriebe gibt es in sechs Ausführungen, z.B. mit Möglichkeit zur Temperaturmessung, mit oder ohne BUS-Kommunikation und je nach Ausführung auch mit elektronischer Notstellfunktion. Sie werden als Antrieb an Regelventilen zur Behebung kleiner Temperaturdifferenzen (tVL – tRL) oder für den Change-Over-Betrieb, basierend auf der Vorlauftemperatur tVL oder der Temperaturdifferenz ΔT eingesetzt. Die zahlreichen Einstellmöglichkeiten erlauben eine flexible Anpassung der Parameter an die Gegebenheiten vor Ort.

IMI auf der ISH vom 17. bis 21. 03. 2025, Frankfurt a.M., in Halle 9.1, Stand EO6