Erstmalig hat sich die MHK Group dem TOP JOB-Arbeitgeber-Benchmark gestellt und wurde vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität direkt im ersten Anlauf als „Top Job-Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Damit zählt die MHK Group zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. „Arbeitgeber erster Wahl zu sein, ist eine wichtige strategische Entscheidung, wenn Unternehmen auch langfristig erfolgreich sein wollen“, betont TOP JOB-Schirmherr und ehemaliger Vize-Kanzler Sigmar Gabriel.

Basis der Auszeichnung bildet eine wissenschaftlich fundierten Mitarbeiter- und Managementbefragung, bei der die europäische Branchenplattform rund um Haus & Wohnen von ihren Mitarbeitenden und Führungskräften hervorragendes Feedback erhielt.

„Wir freuen uns sehr über diese besondere und wissenschaftlich fundierte Auszeichnung“, unterstreicht MHK Vorstandsvorsitzender Volker Klodwig. „Gerade in schwierigen Zeiten wie den aktuellen ist uns das Feedback unserer Mitarbeitenden besonders wichtig. Denn unsere starke Kultur macht uns krisenfest und da gehört ein regelmäßiges Feedback unweigerlich dazu.“ Auf den Lorbeeren ausruhen will sich die MHK Group nicht: „Die Ergebnisse aus der TOP JOB-Analyse bieten uns Ansatzpunkte, um unsere Qualitäten als Arbeitgeber und die Zusammenarbeit weiter zu verbessern. Denn nur mit zufriedenen und engagierten Mitarbeitenden können wir weiterhin das Rennen um die besten Köpfe gewinnen und unternehmerisch erfolgreich bleiben.“

Organisatorin der Premium-Auszeichnung TOP JOB ist das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH), das die qualitative Stärkung des deutschen Mittelstandes und dessen Arbeitsplatzkultur in seinen Fokus gestellt hat. Im Jahr 2014 gegründet, untersucht sie in enger Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen per TOP JOB-Analyse die Arbeitgeberattraktivität und Nachhaltigkeit von Firmen. Sie unterstützt bei Verbesserungsbedarf und prämiert herausragende Unternehmen als beste Arbeitgeber Deutschlands.