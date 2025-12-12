Im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik dürfen Effizienz und Zuverlässigkeit nicht dem Zufall überlassen werden.

Installateure und Planer stehen täglich vor der Herausforderung, zunehmend komplexe Anlagen zu realisieren, die zertifizierte, einfach zu installierende und langlebige Komponenten erfordern. In diesem Zusammenhang stellt die Möglichkeit, auf einen einzigen Anbieter für Gas- und Wasserlösungen zählen zu können, einen konkreten Vorteil dar.

TECO ist der ideale Partner für alle, die professionelle, sichere und innovationsorientierte Lösungen suchen. Mit einem vollständigen Sortiment an DVGW-zertifizierten Produkten für die Absperrung und Verteilung von Wasser und Gas unterstützt TECO Fachkräfte in jeder Phase der Installation.

Gas- und Wasserlösungen: ein umfassendes Angebot für die moderne Gebäudetechnik

TECO bietet ein breites Sortiment an Produkten für die Verteilung und Absperrung von Wasser und Gas, die für jede Installationsanforderung ausgelegt sind.

WASSERLÖSUNGEN

Kugelhähne und Unterputz-Zählersets für die Wasserverteilung.

K-BLOC: Montierbares modulares System für Sanitär- und Hydraulikanlagen.

GASLÖSUNGEN

Serie K2: Verteiler- und Absperrsystem für Unterputz-Gasleitungen.

Sicherheitseinrichtungen für Gasanlagen.

Zertifizierte Qualität, orientiert am Installateur

Alle TECO-Produkte werden aus ausgewählten Materialien und mit kontrollierten Produktionsprozessen hergestellt. Die DVGW-Zertifizierung garantiert die vollständige Einhaltung der geltenden technischen Vorschriften in Bezug auf Sicherheit und Leistung.

Jede Lösung ist darauf ausgelegt, die Arbeit von Planern und Installateuren zu erleichtern, und bietet:

Einfache und schnelle Installation

Langfristige Zuverlässigkeit

Hohe Benutzerfreundlichkeit

TECO als einzigen Lieferanten für Gas- und Wasserlösungen zu wählen bedeutet, auf einen kompetenten und innovativen Partner zu setzen, der hochwertige Produkte und professionelle Unterstützung bietet.

Um die gesamte Palette der TECO-Lösungen zu entdecken, besuchen Sie die offizielle Website: www.tecosrl.it.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder spezifische Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.