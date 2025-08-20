Ein zentraler Bestandteil der Energiewende ist daher die Nutzung von Wärmepumpen. Diese Systeme können nicht nur zur Beheizung von Gebäuden, sondern auch zur Kühlung eingesetzt werden, was sie zu einer vielseitigen Lösung im Kampf gegen hohe Temperaturen macht. Wärmepumpen nutzen die vorhandene Umgebungswärme und wandeln diese effizient in Heiz- oder Kühlenergie um. Dadurch tragen sie maßgeblich zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes und zur Steigerung der Energieeffizienz bei.

Um einen sicheren Kältekreislauf in diesen Systemen zu garantieren, sind die richtigen Werkzeuge für die Rohrverbindungen unerlässlich. Die Qualität und Sicherheit dieser Verbindungen sind entscheidend, um eine optimale Funktion und Langlebigkeit der Anlagen zu gewährleisten.

MILWAUKEE® - Die Zukunft der Rohrverbindungstechnik mit Connex&Bänninger >B< MaxiPro Pressbacken

In diesem Zusammenhang bieten die lizenzierten Connex&Bänninger >B< MaxiPro Pressbacken von MILWAUKEE® eine innovative Lösung für die Verbindung von Rohren in Kältekreisläufen, die traditionelle Techniken wie das Schweißen ablöst. Der bedeutendste Vorteil der Pressbacken ist, dass sie flammfrei arbeiten, was in vielen Arbeitsumgebungen eine erhöhte Sicherheit bedeutet. Beim Schweißen besteht immer das Risiko von Feuer oder Explosionen, insbesondere in der Nähe von brennbaren Materialien. Durch die Verwendung der Pressbacken entfällt dieses Risiko vollständig, sodass keine Genehmigung für Arbeiten an offener Flamme nötig ist. Damit werden die Einsatzmöglichkeiten der Pressbacken in unterschiedlichen Umgebungen und unter verschiedenen Bedingungen deutlich erweitert.

Die Pressbacken zeichnen sich durch eine schnelle Verpressung innerhalb von nur 5 Sekunden aus. Die sichere 3-Punkt-Verpressung vor, auf und hinter der O-Ring-Sicke sorgt für eine dichte und stabile Verbindung, die den hohen Anforderungen in Kältekreisläufen gerecht wird. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass keine Schutzgasspülung notwendig ist, was den Arbeitsprozess vereinfacht und Kosten spart.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Connex&Bänninger >B< MaxiPro Pressbacken von MILWAUKEE® nicht nur eine moderne und sichere Alternative zum traditionellen Schweißen darstellen, sondern auch die Effizienz und Sicherheit bei der Installation und Wartung von Kältekreisläufen erheblich verbessern. Dies macht sie zu einem wichtigen Werkzeug im Rahmen der Energiewende und der Anpassung an die Herausforderungen des Klimawandels.

Sehen Sie die Pressbacken auf unserer Webseite. PRESSBACKE

Sie benötigen auch noch ein passendes Presswerkzeug? Überzeugen Sie sich von der zuverlässigen Verpressung des M18™ FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUGS und den hilfreichen Funktionen wie ONE-KEY™, FORCE LOGIC™ oder Auto-Cycle: PRESSWERKZEUG