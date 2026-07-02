Entwässerungsspezialist KESSEL setzt mit dem Systemtrenner CleverLoop und der Lüftungsweiche CleverVent neue Maßstäbe bei der Installation von Hebeanlagen

Zwei Weltneuheiten und kein Grund durch die Decke zu gehen: Der Systemtrenner CleverLoop (links) und die Lüftungsweiche CleverVent von KESSEL. Quelle: KESSEL SE + Co. KG

Rückstauschutz sowie normgerechte Be- und Entlüftung zählen zu den anspruchsvollsten Installationsanforderungen für Abwasserhebeanlagen. In der Praxis führen sie häufig zu komplexen und kostenintensiven Lösungen mit Deckendurchbrüchen sowie aufwendigen Leitungsführungen. Mit den Produktneuheiten CleverLoop und CleverVent präsentiert KESSEL zwei neue Systemlösungen, die den Installationsaufwand von Hebeanlagen deutlich reduzieren und neue Möglichkeiten für die Gebäudeentwässerung eröffnen.

Innovative Lösungen für eine bekannte Herausforderung

Die normgerechte Installation von Hebeanlagen erfordert die Ausführung einer Rückstauschleife über die Rückstauebene sowie eine separate Lüftungsleitung über Dach. Gerade in der Bestandssanierung und bei denkmalgeschützten Gebäuden sind diese Anforderungen aber oft nur mit erheblichem baulichem Aufwand und hohen Kosten zu realisieren und mit Eingriffen in Statik, Schall- und Brandschutz verbunden. CleverLoop und CleverVent setzen genau hier an: Beide Systeme ermöglichen eine Installation, die vollständig im Aufstellraum der Hebeanlage verbleiben kann – komplett ohne Deckendurchbrüche.

Systemtrenner statt Rückstauschleife

Mit CleverLoop ersetzt KESSEL die klassische Rückstauschleife durch einen mechanischen Systemtrenner, der unterhalb der Rückstauebene installiert werden kann. Der Systemtrenner gewährleistet einen integrierten Übergang von der Druck- zur Freispiegelleitung und schützt das Gebäude zuverlässig vor Rückstau, auch wenn keine normgerechte Rückstauschleife ausgeführt werden kann. Technisch basiert der Systemtrenner CleverLoop auf einem selbsttätigen Verschlussprinzip mit doppelter Sicherheit: Während des Pumpbetriebs öffnet sich das Strömungsventil automatisch durch den abzuführenden Wasserstrom. Nach dem Fördervorgang schließt der mechanische Verschluss selbsttätig. Im Rückstaufall sorgt ein Auftriebskörper ergänzend für eine redundante Abdichtung.

Der Systemtrenner CleverLoop besitzt einen selbsttätigen Verschluss, der bei Pumpenbetrieb automatisch öffnet (Bild links) und nach dem Pumpvorgang wieder schließt (Bild rechts). Damit gewährleistet CleverLoop die Sicherheit gegen Rückstau auch bei fehlender Überhöhung der Druckleitung gegenüber der Rückstauebene. Quelle: KESSEL SE + Co. KG

Auch bei Installation und Wartung zeigt sich die praxisorientierte Konstruktion des Systems: CleverLoop ist als modularer Bausatz ausgeführt und lässt sich flexibel an unterschiedliche Nennweiten anpassen (DN 50 bis 100 druckseitig sowie DN 90 bis 200 bei der Freispiegelentwässerung mit Muffen und Spitzenden). Zudem verfügt das System über integrierte Wartungsöffnungen für einen schnellen und werkzeuglosen Zugang.

Intelligente Lüftung ohne Dachdurchführung

Mit CleverVent bietet KESSEL eine Alternative zur klassischen Lüftungsleitung über Dach. Die Lüftungsweiche ermöglicht eine sichere Be- und Entlüftung von Hebeanlagen und Abscheidern – ohne zusätzliche Leitungsführung durch das Gebäude. Im Normalbetrieb erfolgt der Luftaustausch über die angeschlossene Freispiegelleitung. Bei Rückstau verschließt ein integrierter Schwimmer zuverlässig den Weg zur Kanalisation und schaltet selbsttätig um. Die notwendige Be- und Entlüftung wird dann über einen Aktivkohlefilter in den Raum sichergestellt.

Die Belüftungsweiche CleverVent: Im Normalbetrieb erfolgt der Luftaustausch über die angeschlossene Freispiegelleitung und die Kanalisation (Bild links). Bei Rückstau wird der Schwimmer durch das Wasser angehoben. Dadurch gibt die Kugel oberhalb des Schwimmers den Weg zur Be- und Entlüftung über den Aktivkohlefilter in den Raum frei – auch während eines Stromausfalls. Quelle: KESSEL SE + Co. KG

Auch hier stehen eine einfache Installation und Wartung im Fokus: Die kompakte Bauweise ermöglicht die direkte Integration in die Sammelleitung der Hebeanlage, ohne zusätzliche Steigleitungen. Wartungsrelevante Komponenten wie der Aktivkohlefilter sind leicht zugänglich und auf den tatsächlichen Bedarfsfall ausgelegt.

„Mit dem Systemtrenner CleverLoop und der Lüftungsweiche CleverVent geben wir eine Antwort auf die zentralen Herausforderungen von Rückstauschutz, Be- und Entlüftung sowie Installationsaufwand“, erläutert Joachim Ziob, Produktmanager bei KESSEL. „Beide Systemlösungen lassen sich einfach planen und installieren, bieten maximale Sicherheit und reduzieren die Installationskosten um bis zu 70 Prozent. Die Systeme eignen sich vor allem für die Sanierung, aber auch für den Neubau – vom Einfamilienhaus bis hin zu gewerblichen Anwendungen“.

Weltneuheit mit geprüfter Sicherheit

Für diese innovativen Lösungen existiert bislang keine spezifische Norm – KESSEL definiert vielmehr einen neuen technischen Standard in der Gebäudeentwässerung. Gleichzeitig sorgt der Entwässerungsspezialist dafür, dass Planer und Fachhandwerker auf einer sicheren Grundlage arbeiten können. Dafür hat KESSEL gemeinsam mit renommierten Partnern aus Wissenschaft, Prüfwesen und Normung über mehrere Jahre ein umfassendes Nachweis- und Zertifizierungskonzept entwickelt.

Für die normgerechte Installation einer Hebeanlage ist eine Be- und Entlüftung über Dach sowie die Entwässerung über eine Rückstauschleife oberhalb der Rückstauebene nötig (Bild links). Mit dem Systemtrenner CleverLoop und der Lüftungsweiche CleverVent ist ein Deckendurchbruch im Gebäude nicht mehr nötig (Bild rechts). Beide Lösungen funktionieren unterhalb der Rückstauebene. Quelle: KESSEL SE + Co. KG

Auf dieser Grundlage entstand mit der DIN SPEC 3615 erstmals ein technischer Orientierungsrahmen für beide Produktlösungen. Darüber hinaus wurden der Systemtrenner CleverLoop und die Lüftungsweiche CleverVent durch den TÜV Rheinland umfangreich getestet und mit dem Siegel „TÜV-geprüft“ ausgezeichnet. Auch auf regulatorischer Ebene ist die Anwendung abgesichert: Das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) sowie die Schweizer Zertifizierungsstelle Qplus haben die entsprechenden Zulassungen und Zertifizierungen erteilt. Ergänzend bietet KESSEL mit einer Herstellererklärung zusätzliche Sicherheit für Planung und Einbau. „Wir haben hier zwei echte Weltneuheiten realisiert und gleichzeitig alle Voraussetzungen geschaffen, damit sie sicher eingesetzt werden können. Mit diesen Lösungen gibt es keinen Grund mehr, durch die Decke zu gehen“, so Ziob.

Alle Informationen zu den Neuprodukten finden Sie unter: www.kessel.de/cleverloop und

www.kessel.de/clevervent.

Funktionsvideo CleverLoop & CleverVent: qrco.de/cleverloopvent