Grundfos stellt auf der ISH mit der neuen Smartphone-App Grundfos GO die jüngste Version seiner innovativen Bedienlösung für E-Pumpensysteme vor. Die App vereint zukünftig die bisherigen Funktionen von Grundfos Remote, Replace und Balance und bietet damit auf einer einzigen Plattform schnellen, unkomplizierten Zugriff auf alle wesentlichen Funktionen zu Auslegung, Inbetriebnahme und Einstellung sowie zahlreiche Informations- und Unterstützungstools. Zudem wurde die Benutzerführung modernisiert und zeichnet sich durch eine noch intuitivere Bedienung, schnelleren Zugang zu wichtigen Funktionen und mehr Möglichkeiten zur Individualisierung aus. Vor allem bei neueren Produkten wie den auf der ISH vorgestellten Alpha2 GO, TPE3 und Druckerhöhungsanlagen mit Geniecon-Steuerung ist Grundfos GO Bestandteil des Produktkonzepts und bietet Zugang zu zusätzlichen Funktionen, Software-Upgrades und Firmware-Updates.

Die Bedienerführung wurde grundlegend erneuert und ist jetzt bei Android- und iOS-Versionen gleich. Trotz des großen Funktionsumfangs ist der Aufbau klar und logisch und ermöglicht eine intuitive Handhabung. Der neue Startbildschirm hat für bessere Übersicht und Navigation eine neue Anwendungsleiste und lässt sich mit direkten Links zu den persönlich bevorzugten Funktionen individualisieren. Der Screen zur Verbindung mit der Pumpe wurde vereinfacht und die Suche und das Speichern von Produktinformationen verbessert.

Grundfos GO ist als professionelles Tool für das zeitsparende Arbeiten mit Grundfos-Pumpensystemen konzipiert. Über eine Funkschnittstelle kommuniziert die App in Echtzeit mit der Pumpe und bietet per Smartphone oder Tablet komfortablen Zugriff auf alle Betriebsdaten, Einstellungen und Meldungen. Für Konfiguration, Inbetriebnahme und Austausch bietet die App hilfreiche Assistenten, zudem lassen sich Einstellungen unkompliziert anpassen. Neben Betriebsdaten zeigt die App auch Warnungen und Alarme an und liefert Hinweise zur Fehlerbehebung. Nach der Integration von GO Balance ist zukünftig auch die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs möglich. Praktisch ist auch die neue Smart Scan-Funktion, die zukünftig noch weiterentwickelt wird. Sie bietet Anlagenbetreibern und Installateuren die Möglichkeit, den Pumpenraum einfach zu scannen, um potenzielle Probleme auf einen Blick zu erkennen bzw. die Daten zusammen mit hinzugefügten Informationen weiterzuleiten. Auf diese Weise lassen sich kostspielige Ausfallzeiten vermeiden und ein reibungsloser Betrieb sicherstellen.

Darüber hinaus bietet die App unter anderem direkten Zugriff auf alle Produktinformationen im Grundfos Product Center, eine Bestellmöglichkeit unter Einbeziehung des Großhandels sowie die Möglichkeit, PDF-Berichte mit Arbeitsdetails und Bildern zu erstellen und per E-Mail zu versenden. Grundlegendes Wissen zu Anwendungen steht über den direkten Zugriff auf die Grundfos Ecademy zur Verfügung. Zukünftig sollen neben der Integration von GO Replace und GO Balance noch weitere Funktionen hinzukommen, die deutlich über die Parametrierung und Analyse hinausgehen.

Das neue Grundfos GO kann kostenlos bei Google Play oder im Apple App Store heruntergeladen werden. Für die Kommunikation mit der Pumpe sind viele Produkte bereits mit einer integrierten Bluetooth LE-Schnittstelle ausgestattet, ansonsten ist die Verbindung über den separat erhältlichen Hardware-Dongle MI 301 möglich. Neuere Produkte sind bereits mit dem neuen Grundfos GO kompatibel, weitere bestehende Produkte sollen folgen. Bei Produkten, die noch nicht kompatibel sind, verlinkt die neue App auf das weiterhin verfügbare GO Remote und bietet, falls noch nicht installiert, einen Download an.