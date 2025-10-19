Mit Startup@ISH 2027 by VdZ wird die Weltleitmesse ISH auch 2027 erneut zum zentralen Treffpunkt für Innovation, Technologie und Unternehmergeist in der SHK- und Gebäudetechnikbranche. Als kuratierter Hotspot für Startups, Scaleups und etablierte Key Player präsentiert das Areal die Technologien von morgen – live, vernetzt und sichtbar.

Unsere Neuerung: ein eigenes Scaleup-Areal, direkt neben der beliebten KI-Stage und als Ergänzung der Area.

Ab sofort ist die Anmeldung geöffnet: Startups und Scaleups aus dem In- und Ausland können sich bereits jetzt vormerken lassen und so ihre Präsenz auf der führenden Branchenplattform sichern. Die Erweiterung der Ausstellergruppe um wachstumsstarke Scaleups eröffnet Unternehmen der SHK- und Gebäudetechnik eine attraktive Bühne, um wegweisende Lösungen zu präsentieren und wertvolle Kontakte mit der Branche, Investoren und politischen Entscheidern zu knüpfen.

Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der VdZ, betont: „Mit Startup@ISH 2027 unterstreicht die ISH ihre Rolle als globale Leitmesse für Wasser, Wärme, Luft und Energie. Wir planen in neuen Dimensionen: Bis zu 60 Startups und Scaleups werden unsere Area füllen. Dieses innovative Messeformat bringt Gründergeist und industrielle Erfahrung zusammen – und setzt starke Impulse für die Transformation von Handwerk, Energieversorgung und Gebäudebetrieb.“

Website Startup@ISH 2027 und Anmeldung