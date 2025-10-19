Startup-Area ISH 2025 (c) Thilo Ross / VdZ
19.10.2025  Pressemeldung Alle News von VdZ

Startup@ISH 2027 by VdZ: Innovations-Hotspot für Haus- und Gebäudetechnik

Anmeldungen sind ab sofort möglich – erstmals auch für Scaleups

Mit Startup@ISH 2027 by VdZ wird die Weltleitmesse ISH auch 2027 erneut zum zentralen Treffpunkt für Innovation, Technologie und Unternehmergeist in der SHK- und Gebäudetechnikbranche. Als kuratierter Hotspot für Startups, Scaleups und etablierte Key Player präsentiert das Areal die Technologien von morgen – live, vernetzt und sichtbar.

Unsere Neuerung: ein eigenes Scaleup-Areal, direkt neben der beliebten KI-Stage und als Ergänzung der Area.

Ab sofort ist die Anmeldung geöffnet: Startups und Scaleups aus dem In- und Ausland können sich bereits jetzt vormerken lassen und so ihre Präsenz auf der führenden Branchenplattform sichern. Die Erweiterung der Ausstellergruppe um wachstumsstarke Scaleups eröffnet Unternehmen der SHK- und Gebäudetechnik eine attraktive Bühne, um wegweisende Lösungen zu präsentieren und wertvolle Kontakte mit der Branche, Investoren und politischen Entscheidern zu knüpfen.

Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der VdZ, betont: „Mit Startup@ISH 2027 unterstreicht die ISH ihre Rolle als globale Leitmesse für Wasser, Wärme, Luft und Energie. Wir planen in neuen Dimensionen: Bis zu 60 Startups und Scaleups werden unsere Area füllen. Dieses innovative Messeformat bringt Gründergeist und industrielle Erfahrung zusammen – und setzt starke Impulse für die Transformation von Handwerk, Energieversorgung und Gebäudebetrieb.“

Website Startup@ISH 2027 und Anmeldung

VdZ – Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.
Oranienburger Straße 3
10178 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 27874408-0
www.intelligent-heizen.info
Anzeigen
HARGASSNER Ges mbH
Panasonic Marketing Europe GmbH
delphis unic
DER BLAUE
Hoval GmbH

DESTATIS:

16.10.2025

6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Großhandelspreise im September 2025: +1,2 % gegenüber September 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im September 2025: +10,4 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung