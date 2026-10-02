🔎 Erfahrener Vertriebs- und Führungsexperte aus dem SHK- & Haustechnikumfeld offen für eine neue Herausforderung
🛠️ Sein Hintergrund:
• Bis zu 15 Jahre Vertriebs- und Führungserfahrung im technischen Umfeld
• Langjährige Erfahrung in den Produktwelten Sanitärtechnik, Heizungstechnik und Haustechnik
• Starkes, über Jahre gewachsenes Netzwerk in Süddeutschland
• Gute Kontakte zu Planern, Ingenieurbüros, Verarbeitern, Handelspartnern und weiteren Entscheidern im Projektgeschäft
• Erfahrung im beratungsintensiven Projektgeschäft, in der strategischen Marktbearbeitung und Kundenentwicklung
• Technisch fundierter Background mit SHK-Ausbildung und Technikerabschluss
🎯 Für den nächsten Karriereschritt besonders interessant:
Key Account Management | Regionalvertriebsleitung | Vertriebsleitung | Niederlassungsleitung
Dabei sucht er eine Aufgabe, in der er seine Marktkenntnis, sein bestehendes Netzwerk und seine Erfahrung in der Entwicklung von Kunden, Regionen und Vertriebsstrukturen gezielt einbringen kann.
Der Kandidat befindet sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis und orientiert sich ausschließlich vertraulich.
📩 Sie suchen aktuell oder perspektivisch einen erfahrenen Vertriebs- oder Führungskandidaten aus dem SHK-/TGA-Umfeld? Schreiben Sie mir gerne direkt oder rufen mich an.
Kay Degenhardt
Senior Personalberater | TGA & SHK
✉ kay.degenhardt@impledio.de
☎ +49 163 783 96 81