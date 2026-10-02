Aktuell begleite ich vertraulich einen erfahrenen Vertriebskandidaten, der seit vielen Jahren in der Sanitär-, Heizungs- und Haustechnikbranche zu Hause ist und sich für eine neue verantwortungsvolle Aufgabe im Vertrieb öffnet.

🛠️ Sein Hintergrund:

• Bis zu 15 Jahre Vertriebs- und Führungserfahrung im technischen Umfeld

• Langjährige Erfahrung in den Produktwelten Sanitärtechnik, Heizungstechnik und Haustechnik

• Starkes, über Jahre gewachsenes Netzwerk in Süddeutschland

• Gute Kontakte zu Planern, Ingenieurbüros, Verarbeitern, Handelspartnern und weiteren Entscheidern im Projektgeschäft

• Erfahrung im beratungsintensiven Projektgeschäft, in der strategischen Marktbearbeitung und Kundenentwicklung

• Technisch fundierter Background mit SHK-Ausbildung und Technikerabschluss

🎯 Für den nächsten Karriereschritt besonders interessant:

Key Account Management | Regionalvertriebsleitung | Vertriebsleitung | Niederlassungsleitung

Dabei sucht er eine Aufgabe, in der er seine Marktkenntnis, sein bestehendes Netzwerk und seine Erfahrung in der Entwicklung von Kunden, Regionen und Vertriebsstrukturen gezielt einbringen kann.

Der Kandidat befindet sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis und orientiert sich ausschließlich vertraulich.

📩 Sie suchen aktuell oder perspektivisch einen erfahrenen Vertriebs- oder Führungskandidaten aus dem SHK-/TGA-Umfeld? Schreiben Sie mir gerne direkt oder rufen mich an.

Ihr Ansprechpartner:

Kay Degenhardt

Senior Personalberater | TGA & SHK

✉ kay.degenhardt@impledio.de

☎ +49 163 783 96 81

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