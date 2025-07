Diese Serie verbindet modernste Technik mit perfekter Optik. Dezente und formschöne Laufschienen in Chromoptik mit verdecktem Rollen-Mechanismus zeichnen die Serie ISAR aus. Der angenehme Türgriff aus Messing betont diese Qualität und geben Ihrem Bad das gewisse Etwas.

Die Serie ISAR ist eine von vier Schiebelösungen im Radaway-Sortiment. Die formschöne und dezente Konstruktion überzeugt durch 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, das selbstverständlich innenseitig mit der SmartClean-Beschichtung ausgestattet ist, den starken Magnetleisten für einen guten Türschluss und der dezenten Führung für ein geräuschloses Schieben. Die Montage ist mit oder ohne Schwallleiste für einen barrierefreien Zugang möglich. Standardmäßig ist die Serie in Chromoptik verfügbar. Gegen Aufpreis können die auch Profile in Schwarz matt, Gold glänzend, Weiß matt und in den gebürsteten Farben Graphit, Kupfer, Nickel und Gold bestellt werden.