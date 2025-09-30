TECO fertigt seit über 35 Jahren Gas-Kugelhähne, die sicher, zuverlässig und einfach zu installieren sind. Das Unternehmen war eines der ersten in Italien, das die DVGW-Zertifizierung für die gesamte Produktpalette erhielt, ein Garant für hohe Standards in Bezug auf Effizienz und Sicherheit.

TECO bringt sein Know-how und praxisgerechte Lösungen direkt auf die Baustelle: Die G5-Kugelhähne und das KM3-Kit für Zweirohrgaszähler vereinen zertifizierte Sicherheit, einfache Handhabung und kurze Montagezeiten.

G5 TECO: der abschließbare Zweirohr-Kugelhahn

Die G5-Kugelhähne sind speziell für Zweirohr-Gaszähler konzipiert und mit einem Hebel für ein Vorhängeschloss ausgestattet, um Manipulationen zu verhindern und maximale Sicherheit zu gewährleisten. Sie sind nach DVGW G260, EN 437 und DIN EN 331 zertifiziert und in verschiedenen Größen von DN20 bis DN50 erhältlich.

Optional können sie mit den integrierten Sicherheitseinrichtungen FIREBAG ® (automatische thermische Absperrung im Brandfall) oder GST ® (Absperrung bei Überfluss) geliefert werden. Sie sind kompatibel mit Methan, Butan, Propan und Wasserstoff zu 100%, im Einklang mit den neuesten Entwicklungen der Branche.

KM3: abschließbares Montageset

KM3 ist das Installationskit für Zweirohrzähler, bestehend aus verzinktem Stahlträger und verschiedenen Kombinationen von Anschlüssen und/oder Kugelhähnen für Gas, alle zertifiziert nach DIN EN 331. Der Hebel ist mit einem abschließbaren Langloch ausgestattet, für einen besseren Schutz.

Auch das KM3-Kit ist mit den Sicherheitseinrichtungen FIREBAG® und GST® konfigurierbar. Es ist nach EN 437 und DVGW G260 zertifiziert und geeignet für Methan, Butan, Propan und Wasserstoff (bis zu 100%).

Warum G5 und KM3 von TECO?

DVGW-Zertifizierte Sicherheit und integrierbare Vorrichtungen (FIREBAG®/GST®) zur Risikominderung im Betrieb.

und integrierbare Vorrichtungen (FIREBAG®/GST®) zur Risikominderung im Betrieb. Flexibilität bei der Installation für jede Konfiguration von Zweirohrgaszählern.

für jede Konfiguration von Zweirohrgaszählern. 100 % Wasserstoff-Kompatibilität, für zukunftssichere Anlagen.

Mit G5 und KM3 bietet TECO den Installateuren Erfahrung und konkrete Lösungen für sicherere, ordentliche und zuverlässige Gasanlagen.

Möchten Sie mehr über G5, KM3 und das gesamte TECO-Gas-Sortiment erfahren? Kontaktieren Sie uns, unser technisches Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!