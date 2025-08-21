Mit seinen kompakten Abmessungen von 615 x 364 x 231 mm und seinem zurückhaltenden Design bietet der PluggCompact flexible Montagemöglichkeiten für unterschiedlichste Bauprojekte. Bild: Pluggit GmbH, München

Kompakt, effizient und vielseitig einsetzbar: Das ist PluggCompact, das neueste dezentrale Lüftungsgerät aus dem Hause Pluggit. Sein zurückhaltendes Design und flexiblen Montagemöglichkeiten machen das Gerät zur optimalen Lösung sowohl für Sanierungsobjekte als auch für den seriellen Wohnungsbau.

Ob als Aufputz-Montage, teil- oder vollintegriert – das PluggCompact punktet mit seiner Anpassungsfähigkeit und ist so für die unterschiedlichsten Bauprojekte geeignet. Vollintegriert lässt sich das Gerät zudem als Teil eines zentralen Lüftungskonzepts verwenden und kann nahtlos mit dem Pluggit-Verteilsystem kombiniert werden. Maximale Flexibilität bietet auch der wechselseitige Einsatz der Steuerung, denn das Bedienpanel kann je nach Einbausituation sowohl links- als auch rechtsseitig eingesetzt werden. Somit ist ein flexibler Einbau des Geräts je nach Wohngrundriss möglich.

Der PluggCompact liefert einen Luftvolumenstrom von bis zu 80 m³/h und punktet mit einer Wärmerückgewinnung von 85 % bei einem Luftvolumenstrom von 56 m³/h, wahlweise mit thermischem Wärmetauscher oder Enthalpietauscher. Dabei bleibt das Gerät angenehm leise: Mit einem Schalldruckpegel von unter 29 dB(A)* ist es selbst bei 56 m³/h im Wohnbereich angenehm leise.

Innovative Technologie für einfache Handhabung

Ein Highlight des PluggCompact ist die kontaktlose Datenübertragung: Die NFC-Technologie (Near Field Communication) ermöglicht eine einfache und kontaktlose Inbetriebnahme sowie Wartung des Geräts. Dadurch können Gerätedaten ohne zusätzliches Zubehör ausgelesen werden. Die Einrichtung und Wartung erfolgen dadurch einfach und intuitiv per Smartphone. Über die zugehörige App lassen sich sämtliche Funktionen verwalten, Fehlercodes analysieren und passende Lösungen direkt einsehen.

Weitere Informationen zu den Produkten von Pluggit gibt es auf der Website unter pluggit.com.