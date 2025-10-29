Wannenverkleidungen sind die perfekte Lösung, um Bade- und Duschwannen schnell, einfach und sicher zu verkleiden und sie anschließend einzufliesen.

Hierbei ist zwischen Wannenverkleidung ohne Vorbau, Wannenverkleidung mit Vorbau sowie Wannenverkleidung mit Vorbau und Untertritt zu unterscheiden.

Wannenverkleidungen ohne Vorbau

Wannenverkleidungen ohne Vorbau können für verschiedene Einbausituationen wie Nischen-Einbau, Eck-Einbau oder U-Einbau verwendet werden.

Um diese einzubauen, muss lediglich links und rechts an der Wand ein Anschlag jeweils 3 cm hinter dem Wannenrand mit je 2 Schrauben und Dübeln montiert werden. Auf die Anschläge etwas Baukleber oder Silikon auftragen und daraufhin die Platten bis vor die Anschläge schieben. Anschließend noch die Stellschrauben am Boden herausschrauben, bis die Verkleidung fest unter dem Wannenrand sitzt. Jetzt kann noch die entstandene Fuge auf dem Boden mit 2-Komponenten-PU-Schaum aufgefüllt werden und schon steht die Verkleidung zum Verfliesen bereit.

Wannenverkleidungen mit 8 cm Vorbau / oder mit 8 cm Vorbau und Untertritt

Wannenverkleidungen mit Vorbau werden gegebenenfalls nur links und rechts an der Wand abgelängt und können so auf dem fertig verfliesten Boden unter den Wannenrand geschoben werden. Die Verkleidung wird anschließend verfliest und mit Silikon versiegelt. Um ggf. Wartungsarbeiten unter der Wanne vorzunehmen, müssen Sie nur die Silikonfuge öffnen. Anschließend kann die komplette Verkleidung samt Fliesen hervorgezogen werden.

Haben Sie sich für eine Verkleidung mit Untertritt in Kombination mit einen Whirlpool-System entschieden, so kann ein unschönes Lüftungsgitter entfallen. Denn hier gelangt die Frischluft durch den Untertritt unter die Wanne. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Untertritt näher an die Wanne heranzugehen.

