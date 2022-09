Sein renommiertes Sortiment an Schmutzabscheidern und Mikroblasenabsorbern erweitert IMI Hydronic Engineering jetzt um den Zeparo ZT Turnable. Der drehbare Abscheider Zeparo ZT Turnable ergänzt das Komplettprogramm von IMI Pneumatex zur Entlüftung sowie Abscheidung von Mikroblasen, Schlamm, Luft und Magnetit in Heiz- und Kühlwassersystemen und zum Schutz von wichtigen Anlagenteilen wie Pumpen, Kessel, Kältemaschinen und Wärmemengenzähler. Seit mehr als zehn Jahren setzt die Zeparo-Reihe den Standard für hocheffiziente und langlebige Leistung in kommerziellen Anwendungen. Jetzt sind diese Qualitäten mit einer noch höheren Flexibilität auch für den Hausgebrauch und kleinere Installationen verfügbar. Dank seines modularen Aufbaus und seines Ganzmetallgehäuses der Druckstufe (PN 10) sowie der Möglichkeit, sowohl horizontal als auch vertikal montiert zu werden, ist Zeparo ZT Turnable die ideale Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche.

Schmutz-, Luft- und Gasansammlungen können die Leistung und Anlagenlebensdauer von HLK-Systemen stark beeinträchtigen. Schmutz und Korrosion in Rohren können zum Beispiel dazu führen, dass die Pumpenenergiekosten in den ersten Jahren nach der Installation um bis zu 35 % steigen und Verschleißerscheinungen an der Pumpe selbst auftreten. Weiterhin können überschüssige Luft und Gase in der Anlage die Leistung der Heizkörper um bis zu 80 % mindern. Der flexible, drehbare Schmutzabscheider vereint eine optimale Kombination aller bekannten Abscheideprinzipien: Strömungsverzögerung, Leiteinrichtungen und Zentrifugalwirkung. Durch die neu entwickelte Strömungsführung erreicht der Mikroblasenabscheider effizienteste Abscheidungsgrade. Dies minimiert das Risiko des Zusetzens oder Verstopfens. Dadurch ist ein jahrelanger, störungsfreier Betrieb gewährleistet.

Der Zeparo ZT Turnable eignet sich für nicht aggressive und nicht giftige Medien sowie für den Einsatz im Anwendungsbereich mit Frostschutzmittelzusatz von bis zu 50 %. Er bedient sich physikalischer Prinzipien, die seinen hohen Abscheidegrad sicherstellen. So verfügt das Präzisions-Ventil über einen modulierenden Entlüftungsmechanismus, der eine präzise Kontrolle des Wasserstandes ohne große Schwankungen sicherstellt. Der geschützte Luftaustritt mit erkennbarer Entlüftungsfunktion sorgt für höchste Zuverlässigkeit, da explodierende Blasen nur minimale Bewegungen des Schwimmers verursachen. Selbst bei Druckanstieg um das 10-fache kann der Wasserstand den Entlüftungsmechanismus nicht erreichen. Das spezielle Schwimmer-Design sichert höchste Stabilität, verursacht nur minimale Vibration und führt zu einem optimalen Durchlauf der Gasblasen.

In der Ausführung DN20 ermöglicht der drehbare Zeparo ZT mit einer simplen Klemmverschraubung den einfachen Anschluss von glattwandigen Rohren. Die „leckagefreie“ Entlüftung ermöglicht ein einfaches Ausblasen von Gas und Mikroblasen. Sie kann mit einem extra starken Magnetstab kombiniert werden, um selbst kleinste Magnetitrückstände effektiv zu entfernen. Der kompakte Schmutzabscheider gewährleistet so selbst in kleinsten HLK-Anlagen eine effektive Abscheidung von Schmutz, Schlamm und Mikroblasen.

Ein großer Vorteil des neuen Schmutzabscheiders ist sein hohes Maß an Flexibilität und seine individuell anpassbare Konstruktion. Die Möglichkeit, die Trennkammer während der Installation vom Anschlussstück zu lösen, macht die Installation zudem einfach und schnell und garantiert eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus kann das Entlüftungsventil unabhängig um 360 Grad gedreht werden. Dadurch ist der Abscheider in jeder Lage einbaubar. Zur Vereinfachung von Wartungsarbeiten ist auch der Entleerungshahn um 360° drehbar und kann zu einfachen Reinigungsarbeiten drucklos demontiert werden.

Alle Modelle sind optional mit Wärmedämmschalen aus dem bewährten Werkstoff Expandierte Polypropylen (EPP) mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mk erhältlich. Dadurch können unerwünschte Wärmeverluste erheblich reduziert und die Energieeffizienz verbessert werden. Die Dämmschale besteht aus 4 Teilen, so dass ein Teil auf dem Zeparo ZT Turnable verbleiben kann, während der Teil der Abscheidekammer entfernt wird, um den Magnetstab zu entfernen und Schmutz und Magnetit auszuspülen. Die Einheit kann nach der Säuberung einfach wieder eingebaut werden. Mit dem drehbaren Zeparo ZT steht Fachpartnern jetzt eine einfache, flexible und kostengünstige Lösung zur Verfügung. Ein einziges Produkt kann jetzt eine langanhaltende, energieeffiziente Leistung für eine Reihe kleinerer Installationen bieten. Es ist nicht mehr erforderlich, mehrere Produkte für verschiedene Systemtypen zu bevorraten.