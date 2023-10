Ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg in eine noch nachhaltigere Zukunft: Uponor hat für sein Nachhaltigkeitsengagement nun die Auszeichnung in Gold beim renommierten EcoVadis-Ranking erhalten.

Auszeichnung in Gold bei EcoVadis

Umfassendes Nachhaltigkeitsengagement gewürdigt

Nachhaltigkeitsagenda als Basis für konkrete Verbesserungen

Großer Erfolg für die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Uponor: Das Unternehmen hat für sein Engagement die Auszeichnung in Gold von EcoVadis erhalten - und zählt damit zu den besten sechs Prozent aller 5.000 bewerteten Unternehmen in der Kunststoffindustrie weltweit. EcoVadis ist die weltweit größte Institution für Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen. „Wir sind zum ersten Mal mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden - ein Erfolg, der unser langjähriges Engagement für Nachhaltigkeit und Transparenz in der ESG-Berichterstattung widerspiegelt“, sagt Thomas Fuhr, Chief Technology Officer der Uponor Gruppe. 2022 hatte Uponor seine neue Nachhaltigkeitsagenda auf den Weg gebracht und damit den Rahmen für seine Nachhaltigkeitsaktivitäten neu gesteckt - mit ehrgeizigen Zielen.

„Im Fokus unserer Agenda stehen diejenigen Bereiche, auf die wir mit unserem Handeln großen Einfluss nehmen können. Wir verpflichten uns gegenüber unseren Kund*innen, Partner*innen, den Mitarbeiter*innen und der Gesellschaft, unsere positiven Auswirkungen zu erhöhen und unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu verringern - und das bei voller Transparenz. Ich bin sehr stolz auf unsere Teamleistung, die maßgeblich zu unserem verbesserten EcoVadis-Score beigetragen hat“, so Fuhr.

Auch Ilari Aho, Vice President Sustainability & Regulatory Affairs bei Uponor, sieht einen deutlichen Fortschritt bei Uponors Nachhaltigkeitsengagement. „Unsere Ergebnisse haben sich beispielsweise in den Bereichen Arbeit und Menschenrechte, aber auch bei der nachhaltigen Beschaffung noch einmal verbessert.“ In der Rubrik Arbeit und Menschenrechte prüft EcoVadis unter anderem, ob Verbesserungen im Gesundheitsmanagement erzielt wurden. Auch die Arbeitssicherheit, die Kommunikation zur Mitarbeiterzufriedenheit oder die Leistungsbeurteilung von Mitarbeiter*innen und Führungskräften stehen hier auf dem Prüfstand. „Für eine noch nachhaltigere Beschaffung haben wir unter anderem einen Verhaltenskodex für Lieferanten in unsere Liefervereinbarungen aufgenommen. Zudem unterziehen wir die Lieferanten einer umfassenden Nachhaltigkeits-Risikobewertung. Hier sind wir auf einem guten Weg, sehen aber noch weiteres Verbesserungspotenzial“, so Aho.

Die Nachhaltigkeitsagenda von Uponor ist Teil der Unternehmensstrategie. Sie zielt darauf ab, den positiven Einfluss von Uponor auf Kund*innen, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu maximieren und gleichzeitig den eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und wurde 2022 gemeinsam mit Kund*innen, Mitarbeitenden und anderen wichtigen Stakeholdern erstellt. In den Gesprächen mit allen Beteiligten tauchten immer wieder die gleichen drei Themen auf: Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Transparenz. Alle drei stehen deshalb im Fokus der Agenda und sind mit konkreten, messbaren Zielen hinterlegt.

EcoVadis ist eine Plattform, die Nachhaltigkeitsbewertungen und Tools zur Leistungsverbesserung für globale Lieferketten bereitstellt. Der EcoVadis-Methodenrahmen bewertet die Richtlinien und Maßnahmen von Unternehmen sowie ihre veröffentlichten Berichte in Bezug auf Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Methodik von EcoVadis basiert auf den internationalen Nachhaltigkeitsstandards der Global Reporting Initiative, des United Nations Global Compact (UNGC) und der ISO 26000.