IMI TA: Perfekt für FanCoils, Kühldecken, Einrohr-Anlagen

Das druckunabhängige Regelventil TA-Nano zur On/Off-Regelung der Produktmarke IMI TA für beengte Platzverhältnisse braucht einen minimalen Differenzdruck im Verhältnis zum Durchfluss, regelt präzise auch bei kleinen Durchflussraten an unterschiedlichsten Verbrauchern, ist unempfindlich bei Verschmutzungen und verstopft nicht.

Ideal für die Anlagenoptimierung: Einstellwerte sind auch bei montiertem Stellantrieb ablesbar. Ausführungen mit Möglichkeit zur Druck-, Temperatur- und Durchflussmessung sowie Spülfunktion für alle Anschlussarten sind erhältlich.

