Der Partner, wenn es um das sichere Dach geht: swisspor Deutschland stellt gemeinsam mit swissporTON und TigaTech auf der DACH+HOLZ International aus. Bild: swisspor Deutschland GmbH, Ahlen

Produkte hautnah erleben, praxisnahe Vorführungen und der direkte Austausch mit Experten – all das bietet die swisspor Deutschland auf der DACH+HOLZ International 2026.

Gemeinsam mit den Schwestergesellschaften swissporTON und TigaTech aus Österreich sind sie in Köln vertreten und präsentieren an einem Gemeinschaftsstand Neuheiten und beliebte Standards rund ums Thema „sicheres Dach“.

Als Systemanbieter zeigt swisspor Deutschland in Halle 9, Stand 103, wie sich aufeinander abgestimmte Produkte zu zuverlässigen und sicheren Dachlösungen kombinieren lassen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Gründächer, Abdichtungsbahnen, Systeme zur Absturzsicherung sowie zur Dach- und Personensicherung. Ganz neu mit dabei –Dachziegel! Für die besondere Praxisnähe sorgen regelmäßige Live‑Vorführungen auf dem integrierten Stage-Bereich, wo Fachbesucher die Produkte im Einsatz erleben können.

Der gemeinsame Messeauftritt mit den Schwestergesellschaften swissporTON und TigaTech unterstreicht den Anspruch von swisspor Deutschland, Partner des Handwerks zu sein: von der Abdichtung über die Sicherung bis zur Dacheindeckung. Für Fragen zur Anwendung, zu Systemlösungen und zu sicherheitsrelevanten Aspekten auf dem Dach – der Gemeinschaftsstand ist Treffpunkt für alle, die sich über moderne, sichere und praxisgerechte Dachlösungen informieren möchten.

