DESTATIS:

23.12.2025

Importpreise im November 2025: -1,9 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

23.12.2025

Preise für Wohnimmobilien im 3. Quartal 2025: +3,3 % zum Vorjahresquartal
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

