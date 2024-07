Die GC-Gruppe und das italienische Großhandelsunternehmen Commerciale Veneta Beltrame S.P.A. aus Treviso gehen ab dem 1. Oktober 2024 gemeinsame Wege. Mit dieser neuen Partnerschaft baut die GC-Gruppe ihren erfolgreichen Wachstumskurs in Italien weiter aus. Mit insgesamt sieben GC- Partnern in Italien konsolidiert sich nun der italienische Markt als ein wichtiges internationales Standbein der GC-Gruppe.

Commerciale Veneta Beltrame ist eine feste Größe im drittgrößten SHK-Markt Europas. Gegründet im Jahr 1988 beliefert das Familienunternehmen aus Treviso seit mehr als 30 Jahren seine Kunden im Fachhandwerk in der Region Venetien, zwischen den Provinzen Treviso, Padua, Vicenza und Venedig, mit Produkten aus der Heiz- und Sanitärtechnik. Rund 120 Mitarbeiter sorgen an 7 Standorten, darunter drei Badausstellungen in Vicenza, Treviso und Castelfranco, für verlässlichen Service und kompetente Beratung.

Die Gründerfamilie Beltrame bleibt auch in Zukunft Gesellschafter des Unter­nehmens. Zeitgleich zur Partnerschaft mit der GC-Gruppe übergibt der bisherige CVB-Geschäftsführer Armando Beltrame das operative Geschäft an seine Söhne Simone, Fabio und Mirko. Sie übernehmen die Rolle der Geschäftsführer im künftig unter Commerciale Veneta Beltrame S.r.l. firmierenden Hauses.

Simone Beltrame, Geschäftsführer der Commerciale Veneta Beltrame S.r.l.: „In den vergangenen Jahren haben unsere Kunden uns als verlässlichen, transparenten und spezialisierten Partner in der Region erlebt. Die enge Zusammenarbeit mit italie­nischen und internationalen Lieferanten und Herstellern, die sich im Laufe der Jahre immer mehr konsolidiert hat, gewährleistet, dass wir stets beste Qualität zum besten Preisleistungsverhältnis bieten können. Ein starkes Fundament für die Zukunft. Um diesen Weg nun auch in der Zukunft gehen zu können, in der sowohl Heraus­forderungen als auch Chancen auf uns warten, braucht es solide und intelligente Strukturen, ein starkes Netzwerk und gebündeltes Know-How. Mit der GC-Gruppe haben wir genau den richtigen Partner gefunden, der uns in unseren regionalen und digitalen Kompetenzen zusätzlich stärkt.“

Uwe Niederprüm, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG, der Holding der GC-Gruppe: „Italien entwickelt sich zu einem sehr spannenden Zukunftsmarkt für unsere Gruppe. Mit Commerciale Veneta Beltrame schließt sich nun - als mittlerweile siebter GC-Partner in einem dynamischen italienischen Markt - ein weiteres renommiertes Großhandelshaus unserem Netzwerk an. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem traditionsreichen Unternehmen, das unser Vertriebsgebiet um den attraktiven Wirtschaftsstandort Veneto entscheidend erweitert. Diese positive Entwicklung in Italien bestätigt unser Engagement und unterstreicht unsere Bereitschaft, gemeinsam mit neuen Partnern Synergien gewinnbringend zu nutzen und gemeinsame Wachstumspotenziale auszuloten.“